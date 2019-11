PP: "Detrás de la paralización de obras de la bahía de Portmán está la discriminación de Sánchez a la Región"

El vicesecretario de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, ha afirmado que "detrás de la paralización de las obras de regeneración de la Bahía de Portmán está la discriminación del Gobierno socialista hacia la Región de Murcia".

En una visita a la zona en la que ha estado acompañado por el secretario de Infraestructuras del PPRM y consejero de Fomento, José Ramón Díez de Revenga, el candidato al Senado, Francisco Bernabé y concejales del PP en los ayuntamientos de Cartagena y La Unión, ha opinado que "debería darles vergüenza paralizar unas obras necesarias porque este desastre ecológico ocurrió con el PSOE y es el Partido Popular el que vino a solucionarlo".

Tras lo que ha recordado que la obra de restauración licitada y adjudicada bajo el Gobierno, Mariano Rajoy, con un presupuesto de 33 millones y la mitad ya ejecutado. "Todo un pueblo y toda una Región reclaman el reinicio de estas obras", ha dicho para añadir que fue el PP, "el partido que tomó las riendas del mayor desastre medioambiental en el Mediterráneo, bajo un gobierno socialista".

Para el dirigente 'popular', la discriminación de Pedro Sánchez hacia los murcianos "también se constata en que se tardan 5 horas en llegar en tren a Cartagena porque el PSOE ha hecho desaparecer las partidas y compromisos de la llegada del AVE a Murcia". "Exigimos que el PSOE deje de meter sus manos en la política murciana", ha dicho para instar al partido de Sánchez a que "arrime el hombro y trabaje".

Antonio González Terol ha señalado que "a partir del próximo domingo con Pablo Casado volveremos a hablar de la financiación autonómica", y ha recordado que somos la segunda comunidad autónoma peor financiada de España. "Es necesario un gobierno que trabaje comprometido con los murcianos", ha añadido.

Por su parte, el candidato al Senado por la Región, Francisco Bernabé ha afirmado que en Portmán "se constata la gran mentira del PSOE con el medio ambiente". "Los socialistas le han dado el acta de defunción a una obra emblemática de regeneración ambiental que tantos años y esfuerzo ha costado sacar adelante", ha recalcado.

Bernabé ha dicho que estaba previsto la finalización de las obras de restauración en 2020, y que "por la decisión política absolutamente irresponsable e indignante de Pedro Sánchez no tenemos ni obras, ni proyecto, ni plazos, ni presupuestos, no tenemos nada", ha señalado para apuntar que con los nuevos trámites antes de diez años no se recuperará la bahía.

Ha subrayado que "si queremos que las obras se reanude la solución se llama PP, el partido que las empezó y, por lo tanto, el compromiso con Portmán está demostrado".