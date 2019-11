Óscar Urralburu (Más País): "La figura del político profesional es una realidad, aunque lo que necesita la política son más profesionales de todos los ámbitos"

Óscar Urralburu Arza. Pamplona, 8 de septiembre de 1971.

Docente desde 1996. Profesor de Dibujo en el instituto Miguel de Cervantes de Murcia desde 2008, donde tiene su plaza.

Tiene gustos musicales muy heterogéneos: desde Second a Janis Joplin o desde Rosalía a Vetusta Morla o Bon Dylan.

Hace pocas semanas que dejó su escaño de diputado regional de Podemos y la secretaría general de este partido ya que se ha sumado al proyecto político de Íñigo Errejón Más País, partido en el que encabeza la lista al Congreso de los Diputados para las elecciones generales del próximo 10 de noviembre.

Urralburu nos atiende en la cafetería del instituto Miguel de Cervantes de Murcia durante un recreo. Allí nos cuenta que se metió en política después de ver en primera línea, en sus aulas, los problemas sociales de sus alumnos, las dificultades económicas de sus familias y la falta de oportunidades que estas tenían.

"Eso duele como docente", nos asegura, y ese fue el motivo por el que decidió aportar su grano de arena para mejorar la calidad de vida de las personas, "porque los partidos políticos dicen que apuestan por la educación y luego se quedan por el camino".

Hace unas semanas que se incorporó a su plaza de profesor de Dibujo, tras dimitir como diputado regional de Podemos y, reconoce, que "es muy importante pisar la realidad porque, por desgracia, en las instituciones hay un alejamiento de lo que de verdad le pasa a las personas en su día a día".

Ha tenido un buen recibimiento en su vuelta a las aulas, tanto de sus alumnos como de sus compañeros de claustro, pero se muestra frustrado al ver que después de cinco años fuera de ellas "ha habido muy pocos cambios".

Considera su paso a Más País como "una apuesta necesaria" y ha defendido la democracia orgánica de un partido porque "es vital", algo que echó de menos cuando Pedro Sánchez le propuso a Podemos entrar en un gobierno de coalición con una vicepresidencia y varios ministerios. En este sentido, lamentó la necesidad que tenía Podemos de un debate político interno en esos momentos. No comparte el rechazo que Pablo Iglesias hizo a la propuesta planteada por el PSOE para conformar ese gobierno de coalición.

Ahora, en Más País, asegura que están trabajando para evitar la abstención el próximo domingo 10 de noviembre "porque no sería bueno para la izquierda" y reivindica un cambio en las políticas ambientales porque estas "no se pueden abordar como una cuestión sectorial" ya que considera que "es una oportunidad para los empresarios y el empleo". Óscar Urralburu considera que la aplicación de nuevas políticas ambientales "son una oportunidad para el futuro de la Región de Murcia" y hacía especial incidencia en la apuesta por las energías renovables.

Sobre la crisis del Mar Menor, nos ha dicho que "se ha demostrado que el modelo productivo de la zona ha sido nefasto", basado en un modelo agroindustrial "tóxico", con un urbanismo mal gestionado, al igual que el turismo.

Más País apuesta por un nuevo modelo productivo basado en la energía fotovoltaica. Urralburu ve en la transición energética otra oportunidad de futuro.

Otra de las grandes apuestas del cabeza de lista de Más País son las infraestructuras, pero evitando los errores cometidos con aquellas que han sido un "fiasco", y ha puesto como ejemplos la autopista Cartagena-Vera y el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia.

Urralburu también ha mostrado su apuesta por el Corredor Mediterráneo o la ampliación de la dársena de Escombreras "en lugar del macropuerto de El Gorguel" y también considera "una asignatura pendiente" la puesta en marcha de la Zona de Actividades Logísticas en Cartagena ya que podría generar 5.000 puestos de trabajo.

En el ámbito económico, Más País considera fundamental el apoyo a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos. Para ello, Urralburu considera fundamental bajar el Impuesto de Sociedades, fomentar la financiación para las pymes y su adaptación al mundo digital y poner en marcha una Ley de Morosidad y otra Ley de Segunda Oportunidad. Insiste en que también hay que ayudar a los autónomos "y combatir la figura del falso autónomo".

Urralburu ha insistido en que hay que evitar que la recesión económica que se está anunciando tenga el mismo impacto que la crisis de hace diez años "que se cobró 13.000 empresas en la Región".

El cabeza de lista de Más País ha hecho referencia al último informe del BBVA en el que se apunta a que habrá una caída en el consumo por culpa de los bajos salarios, por lo que insiste en que es necesario reforzar la negociación colectiva y los convenios sectoriales. Cree que es fundamental dotar de mayor estabilidad al empleo.

También considera que hay que ayudar a las jóvenes parejas a que tengan hijos y darles todas las facilidades posibles para la conciliación de la vida laboral y familiar "ya que vengo advirtiendo desde hace tiempo que la demografía va a ser un problema de futuro".

Óscar Urralburu asegura tener buenas sensaciones en relación con las elecciones del próximo 10 de noviembre porque está recibiendo mucha ilusión en la calle por el nuevo proyecto político de Más País. Asegura que será "una campaña corta pero intensa".

Reconoce que el último concierto al que asistió fue este pasado verano en La Azohía mientras pasaba unos días de descanso en Mazarrón. El último libro que ha leído ha sido Imperiofilia y el populismo nacional-católico de José Luis Villacañas y también está leyendo a Ricardo Piglia. Reconoce que los últimos libros que ha leído son recomendaciones de su hijo que acaba de terminar los estudios de Filología Hispánica.

Durante estos días no tendrá mucho tiempo para el ocio y el tiempo libre, algo que se convierte en un bien muy preciado cuando se está en la política activa, una política que dice "me ha dado y me ha quitado muchas cosas".

Lamenta que la figura del político profesional "es algo real", algo que lamenta profundamente porque "lo que realmente necesita la política son profesionales de todos los ámbitos".