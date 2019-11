El futuro superventas de Peugeot, el nuevo 208, llegará al mercado español este último trimestre, siendo el único turismo del segmento B que se podrá escoger con motor eléctrico, diésel o gasolina. Un poder elegir al alcance de muy pocos hasta ahora y que se exhibirá, a través de un tráiler acristalado, por algunas de las calles más importantes de Ourense. Además, los interesados podrán acercarse durante una semana a concesionarios Peugeot para conocer todos los detalles de este modelo icónico de la marca del león, ya que estará expuesto al público en primicia durante ese tiempo.

Si tienes un producto novedoso y único en el mercado, no esperes a que tus potenciales compradores vayan a conocerlo, llévaselo directamente casi hasta sus propias casas. Esto es lo que ha pensando Peugeot España a la hora de confeccionar la Ruta 208 bajo el eslogan ´´ The Power of Choice´´.Un itinerario en camión acristalado exclusivo en el que viajará el pionero Nuevo Peugeot 208 por las calles de las principales ciudades españolas.

La marca del león utilizará dos camiones con un tráiler acristalado cada uno de 9 metros de largo por 2, 5 metros de ancho que servirá como escaparate móvil para el Nuevo Peugeot 208, así como 12 vehículas en dos colores característicos: azul vértigo y rojo elixir. El objetivo es, durante dos meses, recorrer todo el territorio peninsular y las calles más céntricas de los principales núcleos de población, mostrando un modelo que traerá ´´ The Power of Choice´´, el poder de elegir, dentro del mundo de la automoción.

La Ruta 208 pasará por las principales calles de Ourense el próximo viernes 8 de noviembre. El camión llevará en su tráiler acristalado un Nuevo Peugeot 208 en color azul vértigo.

Además, otro Nuevo Peugeot 208 estará expuesto, desde el 4 a 8 de noviembre,en el concesario PSA Retail Ourense ( Rúa de Seixalvo, 20A-Ourense-Telf.988.22.45.10).