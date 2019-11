El alcalde de Gomezserracín se muestra contrario a la concentración de pinares

En la jornada del martes los vecinos de Gomezserracín han continuado con sus reivindicaciones a las puertas del Ayuntamiento ante la llegada de los técnicos de Itacyl a la localidad. El alcalde del municipio, Martín Ruano pide que se paralice el proyecto y que se modifique porque considera que hay otras opciones que no sean tan agresivas con los pinares. "Si no será un desastre y en muy pocos años nos dejan sin agua y con un desierto", apunta. La propuesta que plantea el regidor es ampliar la zona de balsas en los pueblos que quieran regar y no en Gomezserracín. "Somos el conejillo de indias de El Carracillo, el patito feo y nos sentimos ninguneados y perjudicados", añade.

Por otra parte Martín apela a las consecuencias que puede tener el proyecto en un futuro cercano, más allá de las ya conocidas sobre los pinares. El regidor explica que no se puede usar más agua de lo que se tiene y se están utilizando bastante más. Apunta a que Itacyl y la Junta de Castilla y León les ignoran y apela a que los primeros son los responsables de la sobrexplotación que se está haciendo a los acuíferos. "Ahora los acuíferos están muy bajos y dependen de lo que llueva en invierno porque si no, no se como van a regar y no se si nos quedará agua para beber. Otro invierno y primavera de secano y tendrán que tomar medidas".

El PSOE de Gomezserracín se muestra contrario al proyecto y se sienten engañados porque en principio pensaron que la concentración de pinares era un beneficio pero no están de acuerdo con las 80 perforaciones que se plantean. "Firmamos a favor de la concentración, pero no sabíamos lo que venía en el resto del proyecto. Tienen más poder cuatro empresas que 400 agricultores pequeños", detalla Martín quien además explica que ha solicitado agua a la Confederación Hidrográfica del Duero para la creación de un polígono industrial y se lo han negado, "pero no lo niegan para regar, es absurdo", concluye.