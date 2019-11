Mañueco evita en Cuéllar a los vecinos de Gomezserracín disconformes con la concentración de pinares

Con gritos de ‘más pinos, menos chorizos’, ‘nos roban el agua’, ‘no queremos desiertos’, ‘queremos nuestros pinares’, junto con silbidos y abucheos, un grupo de vecinos de Gomezserracín contrarios a la concentración parcelaria de pinares y la tercera fase de la recarga del acuífero de El Carracillo, han recibido al Presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco en la parada que ha realizado en un establecimiento de productos artesanos en Cuéllar y antes de participar en un mitin en Sanchonuño. Los manifestantes esperaban la llegada del político en los Paseos de San Francisco donde estaban presentes distintos concejales y simpatizantes del PP, así como el Presidente de la Diputación, el delegado territorial y el secretario general del PP en Castilla y León entre otros. El grupo de políticos se ha dividido y finalmente ha recibido al Presidente de la Junta en la cercana calle Parras con el fin de evitar que se encontrara con las pancartas, pero finalmente estos han acudido hasta la puerta del establecimiento donde han silbado y gritado al Presidente de la Junta que ha salido arropado por sus compañeros y ha evitado cualquier acercamiento.

Tras esta incómoda situación Alfonso Fernandez Mañueco ha cerrado un acto de campaña donde ha estado arropado por los alcaldes populares de varios municipios de la provincia, empresarios del sector agroalimentario, concejales, diputados y otros cargos del PP, así como vecinos del municipio que ha llenado el salón de actos del Ayuntamiento de Sanchonuño. Ya centrado en la campaña electoral, el presidente de la Junta ha destacado que “opciones de centro y derecha hay varias, pero solo hay una alternativa de gobierno de cambio que se llama Partido Popular y Pablo Casado”. Ha pedido a los asistentes que municipalicen la campaña y que hablen con los vecinos y defiendan el proyecto popular porque “el municipalismo no es una etiqueta sino es el compromiso de apostar por la gente de vive en los pueblos de la provincia de Segovia y de Castilla y León” Ha señalado que “desde el PP creemos en el municipalismos, en los Ayuntamientos y no queremos la fusión de los municipios”.

También ha hecho referencia a que “los primeros pasos que el PP ha dado en el Gobierno de la Junta han sido de dialogo, de entendernos con otras fuerzas políticas y con los agentes sociales”. Ha recordado que su compromiso es con los servicios públicos y el objetivo de eliminar el impuesto de sucesiones de padres a hijos. Además ha manifestado que no se van a acerrar consultorios locales: “garantizo la pervivencia de los consultorios en los Ayuntamientos, queremos mejorar la asistencia sanitaria en el medio rural, también garantizamos la escuela en el medio rural donde haya mínimo tres chavales y el compromiso con la conciliación con ayudas de hasta 1000 euros para que puedan pagar las guarderías”.

El presidente de la Junta cierra un mitin de campaña en Sanchonuño / Radio Cuéllar

Por otra parte ha destacado que se muestran comprometidos con la transformación digital. “Las nuevas tecnologías tienen que llegar a todos los rincones porque permiten la creación de nuevas empresas, el empleo de calidad, el teletrabajo…” Ha defendido la necesidad de facilitar suelo industrial a bajo coste y con buenas condiciones para se instalen las empresas en las grandes ciudades y en el medio rural. Así mismo Fernández Mañueco se ha referido a los datos de la EPA. “Por primera vez en diez años hay más de un millón de personas trabajando y esto se debe a que estamos aplicando políticas adecuadas para conseguir empleo”. Del mismo modo ha destacado que Castilla y León es la segunda Comunidad Autónoma en España en crear empleo detrás de País Vasco.

El presidente de la Junta también se ha referido a la importancia de Europa y de la Política Agraria Comunitaria (PAC), que permite exportar productos y ayuda a mejorar la cohesión del territorio, además de permitir la supervivencia de agricultores y ganaderos. Además ha hecho referencia a la situación económica “estos meses lo que hay es más gasto público, no hay crecimiento económico, esto provoca la ruina del país”. Por ´ultimo ha acusado a Pedro Sanchez de “entretener con su falso dialogo y de tener que celebrar las cuartas elecciones en cuatro años, solo piensa en él y en estar en la Moncloa. Para gobernar hay que tomar decisiones y Pedro Sanchez no quiere tomar decisiones. España no se negocia y gobernar España hay que creer en España y eso no lo hace pedro Sanchez”. Ha cerrado el mitin apelando al futuro y a las ganas de cambio de gobierno: Cuatro años, cuatro elecciones generales, entiendo el cansancio de la gente, la desgana, pero también se las ganas que hay de cambiar de gobierno y tenemos que convertir la situación de desgana en un proyecto de futuro para España que solo representa el PP y Pablo Casado.

Por su parte, el cabeza de lista al Congreso por el PP en Segovia, Jesús Postigo, se ha mostrado optimista y ha dicho que van a conseguir 2 diputados y tres senadores. Ha afirmado que después del debate de ayer quedó totalmente claro que “Sánchez pactará nuevamente con los independentistas, y eso nos traerá grandes males, porque habrá mucho chantaje y habrá una ruptura territorial muy importante en nuestro país”. Para concluir, Postigo ha subrayado que las cifras del paro del mes de octubre que hoy se han conocido son un “auténtico escándalo” y por ello ha subrayado que lo que este país necesita, “lo que necesitamos es un gobierno claro, preciso y con rigor de Pablo Casado”. La candidata al Senado y Presidenta provincial del PP, Paloma Sanz ha centrado su discurso en los proyectos pendientes en Segovia. Ha preguntado qué ha ocurrido con la SG-20, el Palacio de Justicia de Segovia, el Teatro Cervantes, la negociación de la PAC en Bruselas, la financiación autonómica y local o la solución al problema de la travesía de San Rafael.