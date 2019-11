Un día para conocer la labor silenciosa de los cuidadores con Cruz Roja Cuenca

El 5 de noviembre se celebra el Día de la Persona Cuidadora, un colectivo del que más del 83% son mujeres que realizan una tarea muchas veces invisible, en el ámbito privado y generalmente no remunerada. En Hoy por Hoy Cuenca hemos conocido la labor que ha realizado durante muchos años Isabel Saiz cuidando a su hermana de edad avanzada. Lo hemos contado en el espacio mensual que dedicamos a Cruz Roja y que coordina Ana Cano. Nos han acompañado también el presidente de la Asamblea Provincial, Pedro Roca, y Elena Gómez, técnico del programa de Atención a Personas Cuidadoras.

Las personas cuidadoras no profesionales y la labor que realizan quedan muchas veces invisibilizadas porque se realiza fundamentalmente en el ámbito del domicilio privado y se trata de una actividad no remunerada. Para dar visibilidad Cruz Roja ha puesto en marcha la iniciativa #MiraQuienCuida pretende precisamente eso, visibilizar la realidad de las personas cuidadoras no profesionales y hacerlo desde un mensaje positivo y de orgullo poniendo en valor esa labor de cuidar desde la cercanía y el cariño.

¿Y cómo lo hacen? “Sencillo”, explica Pedro Roca. “Hemos creado unas imágenes para la ocasión con el lema YoSoySerCuidadorA o YoSoySerCuidador que pueden descargarse fácilmente de la propia web de Cruz Roja desde el móvil, tablet u ordenador y les vamos a pedir a las personas que cuiden que las utilicen en sus perfiles de Whatsapp, Facebook, Twitter, Instagram... al tiempo que les vamos a invitar a que con ese identificativo se hagan fotos o vídeos en las que cuenten su realidad personal y lo difundan en las redes sociales con la etiqueta #Miraquiencuida”. Se trata de una actividad que se desarrollará durante toda la semana en todo el territorio nacional.

Cruz Roja atiende anualmente a más de 1.460 personas mayores y cuidadoras no profesionales en la provincia. / Pixabay

Desde Cruz Roja el abanico de actuaciones con las personas cuidadoras es amplio, pero básicamente se centran en tres puntos: mejorar las capacidades para la gestión de esta tarea, reducir la intensidad o carga del cuidado y fomentar el apoyo mutuo.

La formación e información: dotando a estas personas de los conocimientos básicos necesarios para cuidar adecuadamente y no se vea afectada la salud.

Un servicio de apoyo y respiro a través del voluntariado: por el que una persona voluntaria pasa algunas horas a la semana con la persona con dependencia para que la persona cuidadora disponga de momentos de descanso,

Grupos de apoyo: favoreciendo el apoyo y la cooperación entre personas en situación similar.

El Servicio Multicanal SerCuidadorA para facilitar información, orientación, consultas y soporte emocional (Web, teléfono, e-mail, whatsapp, app y redes sociales). Se trata de un servicio de información y apoyo gratuito para las personas cuidadoras. Se configura en torno a una página web: www.sercuidador.org y www.sercuidadora.org y una app descargable desde GooglePlay y AppleStore que permiten acceder a contenidos de interés durante las 24 horas en cualquier parte del mundo mediante un dispositivo con acceso a Internet.

También existe una atención directa y personalizada a través de las consultas recibidas en un teléfono de atención gratuito, a través de una dirección de correo electrónico o del whatsapp.

El perfil más común de la persona cuidadora es el de una mujer que supone más del 83% de las personas que cuidan en la provincia de Cuenca. Además, la mayoría de ellas son familiares de la persona dependiente (hijas o esposas). “Principalmente se trata de mujeres con una edad superior a los 50 años que comparte domicilio con la persona cuidada, que afronta su labor a diario y que carece de ocupación remunerada”, explica el presidente provincial de Cruz Roja Cuenca.

Isabel Saiz ha querido poner en valor las dificultades que supone para una persona hacerse cargo de otra, generalmente con dependencia o con alguna demencia. Isabel se ha encargado de acompañar a su hermana de día y de noche con la dificultad que ha supuesto para ella y para su propia salud.

Isabel participa también en el programa de atención a la Persona Cuidadora de Cruz Roja. Esta entidad ofrece formación a su voluntariado que desempeña después un servicio de apoyo y respiro. Además, los cuidadores comparten sus experiencias en encuentros con otras personas en situaciones similares.

Cruz Roja atiende anualmente a más de 1.460 personas mayores y cuidadoras no profesionales en la provincia.