"Si no se finaliza el colegio de El Vivero de Fuenlabrada, no habrá plazas en 2020"

Isidoro Ortega, concejal de Educación fuenlabreño, ha pedido al gobierno regional que se ponga en marcha ya y termine el nuevo colegio del barrio de El Vivero, el Yvonne Blake, que se ha empezado a construir por fases.

Para el curso actual el centro cuenta con seis aulas, dos que están ocupadas y cuatro vacías, porque según el edil, la incertidumbre en su construcción hizo que los padres no escolarizarán allí a sus hijos. Ortega recuerda que en septiembre del año que viene habrá unos 220 niños de 3 años para escolarizar y si no se terminan las instalaciones, no habrá plazas. “Si el colegio fuera de línea 2, es decir, dos clases por curso, tendrían que construirse 12 aulas, además de las 6 que hay”, ha dicho.

Cree que la Comunidad "se ha empeñado" en hacer centros educativos por fases para “escatimar la inversión”, pero diece, no se puede seguir resolviendo los “problemas de escolarización en uno de los barrios con mayor población infantil y el más joven de la ciudad, con un crecimiento población importantísimo, escolarizándolos fuera del barrio”, como podría ocurrir otra vez, según indicaba.

En barrio de El Vivero hay actualmente dos colegios, el Juan de la Cierva y el recién construido por fases Yvonne Blake, pero Ortega asegura que esta Legislatura la zona necesitaría no sólo terminar este último, sino además, construir uno nuevo.

El edil, en una entrevista concedida a SER Madrid Sur, también calificó de “mezquindad” el que VOX dijera que es una “aberración educativa” la formación en coeducación que se va a ofrecer a los docentes de escuelas infantiles de la ciudad. Quiere pensar que lo dicho la portavoz de este partido responde a cierto “cinismo para hacer carrera política”.

Ortega, que también ha publicado tres poemarios, ha adelantado en la entrevista que en breve saldrá un cuarto libro donde habrá poesía y narrativa. El concejal participó el pasado 22 de octubre en una clase por video conferencia a alumnos de Literatura Hispánica de una universidad de Indiana, en EEUU.