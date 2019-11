Vicente Vallés: "Era previsible que el debate electoral tuviera mucha audiencia. Hay mucha tensión política"

Esta mañana Josep Cuní, en su programa de SER Catalunya, ha entrevistado a Vicente Vallés, uno de los dos moderadores del debate electoral que organizó la Academia de la Televisión entre los cinco principales candidatos a las próximas elecciones generales. El debate, que obtuvo un 52,7% de cuota de pantalla, fue todo un éxito de audiencia: “Es previsible que un debate de este tipo tenga tanta audiencia, hay mucha tensión política en el ambiente y la gente tiene interés en ver cómo se manejan los candidatos porque todo el mundo está esperando a ver si hay desbloqueo”.

Vallés no ha querido pronunciarse sobre quién cree que fue el ganador del debate: “Yo creo que como moderador debo mantener la distancia por elegancia, yo no diré un ganador. Pablo Iglesias estuvo hábil para mantener a su gente, así como Santiago Abascal. Albert Rivera, muy presionado por los sondeos, llamaba la atención como podía y de Pedro Sánchez esperábamos más voluntad sobre sus intenciones políticas, pero no fue así”.

Sobre el desarrollo del debate, Vallés ha explicado las dudas de, como moderador, ser más o menos intervencionista: “Cuando estás en medio de la batalla siempre tienes la duda de si tienes que intervenir, a veces actúas y aciertas y a veces actúas y tienes la sensación de que no tenías que hacerlo, la sensación siempre es incompleta”.

Para el periodista un debate debe resultar útil y entretenido “y el de ayer terminó siendo entretenido y creo que al menos parcialmente útil, quizás no para saber lo que pasaba después de las elecciones pero sí para los votantes indecisos”.