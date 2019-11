Fiscalía y acusación ratifican la petición de cárcel para Miguel López por el asesinato "horrendo" de su suegra

Recta final en el juicio del caso Sala por el asesinato de la viuda del expresidente de la CAM. Tanto el fiscal como la acusación particular han solicitado al jurado popular un veredicto de culpabilidad para Miguel López por asesinar a su suegra María del Carmen Martínez en el lavadero del concesionario Novocar, que el propio acusado regentaba, el 9 de diciembre de 2016. Ambos han elevado a definitivas sus conclusiones y piden para López 24 años de cárcel por asesinato y tenencia ilícita de armas.

El fiscal José Llor, consciente de que no hay pruebas directas que incriminen al acusado, ha pedido al jurado que lo haga sobre indicios “bien argumentados, sólidos y fuertes” y ha puesto como ejemplo el caso de la niña Asunta Basterra, donde se condenó a los padres Rosario Porto y Alfonso Basterra.

Ha explicado que las "pruebas de indicios" han sido reconocidas por el Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional como "pruebas de cargo" siempre que, como ocurre en su opinión en este caso, vayan "en la misma dirección y con un resultado razonable".

Además, después de que el acusado se acogiera a su derecho a no declarar y tras admitir Llor que es un derecho constitucional, ha matizado según su opinión, que si el acusado "es inocente tiene que dar una explicación" para evitar que se le vuelvan en contra "consecuencias incriminatorias".

El Ministerio Público ha pedido al jurado, conformado por seis mujeres y tres hombres, que condene a López por "una ejecución, un crimen horrendo” motivado por el dinero pero, sobre todo, por el "poder y para hacerse con el control" de las empresas del emporio familiar que generaban beneficios millonarios. "Que no quede sin castigo”, ha apostillado. La familia “estaba rota” pero en la casa de Miguel López el “odio era mayor”.

Misma solicitud ha elevado el letrado de la acusación particular Francisco Ruiz Marco en representación del hijo de la víctima, Vicente Sala Martínez. El abogado ha recordado al jurado que López fue detenido dos meses después del crimen, tiempo suficiente para que el acusado pudiera “deshacerse de pruebas incriminatorias” y que si no hay restos de pólvora, ADN o huellas, no indica la "exculpación."

Ruiz Marco ha empleado buena parte de su argumentación en desarmar la teoría de la defensa (que expone su conclusión esta tarde) de que María del Carmen fue tiroteada a las 18.55 horas del día de los hechos, ya que, a esa hora, está registrada la llamada del jefe del taller al acusado, con María del Carmen agonizando. "A esa hora, ni puede recibir los disparos, ni puede estar activando el WhatsApp". Fue tiroteada antes y la coartada de que López no estaba en el lugar de los hechos, es “falsa”, para este abogado.

El testimonio "veraz" de la víctima

El letrado de la acusación particular ha hablado de un caso "peculiar", ya que, a través del diario de la víctima, el jurado cuenta con un testimonio "totalmente veraz". Ha indicado que "no hay arma" pero las notas de la víctima "reflejan la situación que se vivía en su casa". "Había una persona de ese bando que tenía soluciones para todo y decidió solucionarlo", ha señalado.

Él ha pedido al Jurado Popular que responda a la pregunta que en su diario se hacía la propia víctima: "¿Qué más daño nos pueden hacer?". "En sus manos está responder a esa pregunta", ha dicho. "Solo tenemos indicios", ha indicado el letrado, que ha afirmado que López "no ha hecho el mínimo esfuerzo para rebatirlos".

La defensa pide absolución por falta de pruebas

Por la tarde ha sido el turno de la defensa de Miguel López, yerno de la víctima y único acusado de su muerte, que reclama la absolución de su cliente al entender que toda la argumentación de las acusaciones se ha centrado en meros indicios ante la ausencia de pruebas.

El letrado Javier Sánchez Vera ha señalado que, tanto la Fiscalía como la acusación particular ejercida por el hijo mayor de la víctima, han intentado convertir en hechos probados simples sospechas. Por ello, les ha acusado de “no querer la verdad, solo ganar el juicio”

Deliberación

Tras la sesión de este miércoles, dedicada a las conclusiones finales y que ha comenzado a las 9.45 horas, mañana jueves se citará al jurado para entregarles las preguntas que darán lugar, tras un periodo de incomunicación, al veredicto de inocencia o culpabilidad de Miguel López.

María del Carmen Martínez falleció desangrada en torno a las 19 horas del 9 de diciembre de 2016 tras recibir dos disparos en la cabeza cuando fue a recoger su coche en el lavadero del concesionario de su propiedad (Novocar) y que regentaba su yerno López.