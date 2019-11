El espíritu del rugby contra la obesidad infantil

Valores para combatir problemas de salud. El deporte en general, y el rugby en particular, trasmiten ofrecen una importante disciplina a todos sus practicantes. Sea a través del mundo profesional, o de manera aficionada, todas las personas pueden reconducir aptitudes, aprender y mejorar los malos hábitos.

Con esa idea, y acercándose a un público objetivo joven, el ex jugador argentino Chucho Moziman ha desarrollado el proyecto Try Again.

En este caso, concienciado en la lucha contra la obesidad infantil, Moziman ha emprendido una aventura en la que está recorriendo la distancia que une Santander, ciudad en la que vive, con Madrid. Una caminata solidaria con la que pretende dar visibilidad a esta lacra. Este martes el ex jugador hizo parada en Aranda donde ofreció una charla sobre este problema a los canteranos del Rugby Aranda.

Afectado directamente por ese problema, el de la obesidad -llegó a pesar cerca de 200 kg tras dejar la práctica profesional-, trasladó su mala experiencia para que los más pequeños tomaran conciencia sobre este grave problema de salud.

Tras su paso por Aranda, Chucho Moziman explicó en El Banquillo de la SER todo aquello en lo que consiste este programa en pro del bienestar y la responsabilidad saludable, en el que cuenta con la Fundación de los hermanos Gasol.

En el audio que encabeza esta información puede reproducirse la entrevista que el ex jugador de rugby ha protagonizado en El Banquillo de la SER.