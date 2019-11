Saúl Crespo"Es una alegría que podamos estar todos los jugadores "

Tras superar el primer tercio de liga la Deportiva afronta el compromiso ante el Racing de Santander con la totalidad de la plantilla como ha apuntado el canterano Saúl Crespo “ Es una buena noticia, porque si hay más competencia todos tenemos que apretar más" y esto al final será bueno para el equipo.

Reconoce que en esta liga ganar dos partidos seguidos en LaLiga SmartBank es muy complicado y más de la talla de rivales como el Rayo Vallecano y el Málaga CF, ahora el equipo busca su tercera aunque como el mismo apunta nosotros no pensamos más allá que no sea el próximo partido y nuestro objetivo es ganar el Santander. Si la Deportiva consigue la victoria se convertiría en el mejor arranque de su historia en la categoría. Reconoce Crespo que la Ponferradina ha hecho un buen inicio de temporada que mucha gente igual no se esperaba y pienso que está muy bien.

La Ponferradina no se fía de la situación de su próximo rival como apunta el canterano el Racing es un muy buen equipo y seguro que nos pondrá las cosas muy complicadas, seguro que nos va a costar mucho sumar los tres puntos.