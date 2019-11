El PP dice que convertir Valcárcel en facultad "no es crucial" para Cádiz

El PP ya no disimula. A pesar de que el pasado mes aprobaba en pleno una moción para instar a la Junta a trasladar la facultad de Ciencias de la Educación a Valcárcel, ahora ya no ve el proyecto necesario. La concejala del PP en el Ayuntamiento de Cádiz, Carmen Sánchez, ha pasado en unos días de votar a favor de ese proyecto a considerar, como portavoz provincial del PP, que ese proyecto "no es crucial" y a apostar por que Educación se quede donde está, es decir, en Puerto Real. La reacción llega después de que ayer se conociera que el programa electoral que llevó a Juan Manuel Moreno Bonilla a presidir la Junta de Andalucía recogía expresamente al traslado de Educación a Valcárcel como una promesa clave en la mejora de las infraestructuras educativas de la provincia de Cádiz.

"Estamos inmersos en un gobierno de coalición, con unas cuentas centradas en solventar los graves problemas de educación, sanidad y dependencia que nos dejó el anterior gobierno socialista. Ciencias de la Educación tiene, por supuesto, sus infraestructuras en Puerto Real y no es crucial para la sociedad gaditana abordar un traslado que cuesta un mínimo de 22 millones de euros", ha asegurado Carmen Sánchez.

Estas declaraciones chocan con dos hechos. Uno que está a punto de cumplir un año. El traslado de Educación a Valcárcel fue una promesa electoral del PP recogida en el programa con el que Juan Manuel Moreno Bonilla alcanzó el gobierno de la Junta de Andalucía tras las elecciones de diciembre de 2018.

Y otro hecho más reciente es el voto a favor que a este proyecto dio el grupo municipal del PP en el pleno del pasado 25 de octubre, que dio luz verde a una moción para instar a la Junta a que "confirme su compromiso indiscutible y sin fisuras de traer la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Cádiz (UCA) a Valcárcel", tal y como ya se acordó en el pleno de Septiembre en el Consistorio gaditano y también en el pleno de Diputación, "y como demandan la UCA, las asociaciones de vecinos, la comunidad educativa y la ciudadanía en general". La moción que, como concejal también respaldó Carmen Sánchez, instaba a "realizar las gestiones que correspondan para que la partida presupuestaria necesaria para llevar a cabo este proyecto quede recogida en los presupuestos de la Consejería". La propuesta fue aprobada por unanimidad.

El Ayuntamiento de Cádiz, gobernado por Adelante Cádiz, ha lamentado este grave incumplimiento del PP. En un comunicado, el alcalde, José María González, ha reclamado al presidente de la Junta de Andalucía que cumpla con su promesa y traslade la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Cádiz al edificio Valcárcel, tal y como quedó recogido en su programa electoral. "Solo exigimos que el PP cumpla con lo que lleva en su programa. Que cumpla con la promesa que le hizo a Cádiz y a los gaditanos y gaditanas y financie el proyecto Valcárcel, que tanto tiempo llevamos reclamando al igual que otros muchos proyectos, porque lamentablemente la Junta de Andalucía tiene una deuda enorme con esta ciudad".