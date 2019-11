Iza vuelve a entrenar con el grupo

Iza Carcelén es el jugador más utilizado en el Cádiz, además es el único que ha sido titular en todos los partidos. Solo fue sustituido en el encuentro ante el Deportivo en el tramo final del mismo por un problema en una mano. Lleva un total de 1252 minutos de 1260 disputados.

Iza es el dueño de la banda derecha del Cádiz, Akapo está lesionado y aunque ya entrena con el equipo no hay fecha prevista para su vuelta. Más allá de eso, el lateral está dando un rendimiento realmente bueno, y su competencia lo va a tener complicado cuando se recupere.

Tantos minutos y no tener recambio están haciendo que el jugador acuse un poco la fatiga muscular, por ello no entrenaba con el grupo desde la finalización del partido ante el Sporting. El cuerpo técnico le trata con cuidado para que no se lesione y ante las molestias el del Puerto de Santa María se queda en el gimnasio. La buena noticia es que ha entrenado en la mañana de hoy con normalidad y que si no ocurre nada raro será titular en Vallecas.