Rosety: "No nos consideramos un partido conservador"

El candidato cabecera de lista de VOX al Congreso por la provincia de Cádiz, Agustín Rosety, ha abierto la ronda de entrevistas convocadas por Radio Cádiz con motivo de las elecciones generales del próximo día diez. Al ciclo han sido invitadas todas las formaciones que obtuvieron escaños por Cádiz en la anterior consulta, el pasado mes de abril.

Pregunta. Lleva usted en política desde el pasado mes de febrero. ¿Qué tal la experiencia?

Agustín Rosety: Una experiencia muy distinta de la que había sido mi vida profesional anteriormente (General de Brigada de infantería de marina retirado) pero es, al mismo tiempo, una forma más de servir a los compatriotas.

P.: ¿Qué diferencia a VOX del PP y Cs?

A. R.: Pues muchas cosas; en primer lugar, y yo diría que esto es fundamental, el estar en contacto con esa España viva, esa España que madruga. Nosotros no tenemos una visión burocrática de la política. Nosotros nos pateamos la calle, hablamos con los ciudadanos, con los pequeños empresarios.

En segundo lugar, para aquellos que hablan de las tres derechas y nos quieren encuadrar en ese grupo, nos encontraríamos con una cuestión sorprendente: nosotros tenemos votantes de todas las adscripciones porque somos un partido social, no un partido socialista, pero si un partido social y no nos identificamos con la etiqueta de “conservador”.

Tememos una idea muy clara: lo que decimos ahora lo mantenemos durante los cuatro años de legislatura y eso nos diferencia mucho de la actitud que el PP ha asumido en Cataluña, una actitud sumamente débil y lo mismo podemos decir de Cs. Nosotros creemos que la Constitución, la Ley, se tiene que cumplir hasta sus últimas consecuencias y, desde luego, si gobernamos, Torra será puesto ante sus responsabilidades y en esto no admitimos rebajas de ningún tipo. En resumen, tenemos cosas en común, pero también muchas que nos diferencian.

Cadena SER

P. ¿Cuál es la fórmula de VOX para regenerar la economía de la provincia de Cádiz?

R.: El empleo es el problema fundamental de la provincia. Cádiz tiene magníficas oportunidades, pero no las tiene explotadas. Es una provincia excéntrica, situada en un paso fundamental, el Estrecho, pero que también le hace estar desconectada del resto del territorio. La creación de empleo está ligada a la recuperación de la planta industrial y eso daría vida a los puertos, pero para ello es preciso mejorar las conexiones ferroviarias de los muelles de Cádiz y Algeciras, porque esas limitaciones les impiden penetrar en los mercados europeos.

En el caso de la bahía de Cádiz, que depende de la construcción naval, esta totalmente abandonada y todos estos son los problemas que debemos atajar, y no vivir solo del turismo, que tiene mucha importancia, pero no puede ser el único soporte solido de la provincia.

P.: En relación a Navantia, habéis defendido un mejor reparto de la carga entre las plantas gallegas y gaditanas…

A. R.: Mire, en Cádiz sabemos trabajar y tenemos un astillero que construye en dique y construir en dique es más barato que construir en grada como se hace en Ferrol, pero sin embargo se ha cargado sobre el astillero de Puerto Real el 64 % de la destrucción de empleo del cacareado Plan Estratégico de Navantia.

En Ferrol tienen carga de trabajo hasta 2031. En Cádiz no llegamos más allá del 2021. ¿Qué va a pasar a partir de esa fecha? Por eso creemos que es posible y necesario que, al menos dos de las cinco fragatas (adjudicadas a Ferrol) se construyan en la factoría de Puerto Real. Le voy a dar un dato: una fragata genera 7.000 empleos durante tres años y eso no se puede obviar de ninguna manera en la situación en la que estamos. Exigiremos que el Gobierno lo haga

P.: Quería pedirle una aclaración respecto a vuestra política en materia de violencia de género.

A.R.: Nosotros no estamos de acuerdo con las leyes de género que están en vigor. En lo que se refiere a la protección de las mujeres víctimas de, como se dice, la violencia machista, por supuesto que estamos del lado de estas mujeres, pero no estamos de acuerdo con que esto se deba a un machismo estructural o sociedades etero-patriarcales, ni cosas de este tipo.

Los hombres no somos maltratadores en potencia y promulgaremos una ley contra la violencia intrafamiliar que comprenda a todo el mundo, porque hay violencia contra la mujer, pero también contra los niños, contra los ancianos y también en el seno de las parejas homosexuales.

P. Cádiz es provincia de frontera. ¿Cuáles son vuestras pospuesta en materia de inmigración?

A. R.: No estamos en contra de la inmigración y, menos aún, de los inmigrantes. Estamos en contra de la inmigración ilegal, que destruye nuestras barriadas, consume los recursos que necesitan los españoles y genera problemas de seguridad que son difíciles de afrontar. Exigimos que se cumplan las leyes de extranjería y de inmigración: El que esté en España tiene que haber venido a trabajar y a integrarse y el llegado ilegalmente no debe tener esperanzas de poder legalizarse.

P. Respecto al modelo territorial. ¿El Estado de las Autonomías debe ser tocado? y en ese caso, ¿En qué sentido?

A. R. El Estado de las Autonomías ha llegado mucho más lejos de lo que sus creadores pensaron, muy probablemente, por la vía de las transferencias y como causa de los partidos nacionalistas que ha ido apoyando las mayorías minoritarias para la formación de gobierno, hasta el momento. Ahora se han declarado independentistas y se han situado por encima del sistema, van a la destrucción de la Constitución, del Estado y de la Nación. Esto hay que corregirlo de alguna manera. Nosotros estamos en contra del Estado de las Autonomías, pero por su puesto respetamos la Constitución en todos sus términos y plantearemos la reforma de este modelo de Estado por las vías constitucionales.

P. Y en materia de competencias, ¿habría que sumar o restar competencias?

A. R. Por supuesto hay competencias que jamás se debieron transferir, por ejemplo la de educación, a las referidas a igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley, las competencias de Justicia y también las de Interior. Pero, eso ya se lo digo, la de Educación es vital.

P. Quería saber cómo afrontáis el debate de Memoria Histórica.

A. R. Lo primero que habría que discutir es el término “Memoria Histórica” porque, realmente, una cosa es la memoria sobre la que hay consensos generales por ejemplo en el caso del holocausto, y otra cosa es la historia. Son dos cosas distintas. Nosotros estamos en contra de que se haga ideología imponiendo una determinada visión de la historia que es la de un sector de la sociedad. Por ejemplo, respecto a la guerra civil española, la izquierda española quiere imponer su propia visión y eso hay que dejárselo a los historiadores. Nosotros estamos a favor de la libertad y, por lo tanto, estamos en contra de esa Memoria Histórica. Si gobernamos derogaremos esa ley.

P. En caso de que se den las circunstancias, ¿A quién descarta como socio de Gobierno?

A. R. Por supuesto que no pactaremos con el PSOE. Somos el único partido que no está dispuesto a pactar con el PSOE ni por activa, ni por pasiva, y en particular con Pedro Sánchez, de quien creemos que es un mal para España.