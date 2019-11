El C. B. Elda Fem. desapareció tras el descanso (76-32)

El equipo senior femenino del C. B. Elda cayó derrotado (76-32) en Novelda ante el C. B. Jorge Juan Bolmax, en el partido aplazado de la segunda jornada de liga del Grupo K de la categoría autonómica.

Inma Payá pudo contar con un equipo mermado de efectivos, con seis jugadoras sénior y dos juniors lo que complico más si cabe el partido.

La verdad es que las de Elda salieron concentradas y sabiendo en todo momento a lo que tenían que jugar, aunque no es menos cierto que la presión se les atragantó de salida, pero una vez olvidada, los dos primeros cuartos, el C. B. Elda desplegó una buena imagen, jugando de tú a tú al equipo local, que, a falta de dos minutos para el descanso, vencía por solo cuatro puntos, haciendo bueno el trabajo realizado durante los primeros 18 minutos. Sin embargo, un par de triples de las locales antes del descanso ponía la renta local en 10 puntos que, sin embargo, no amilanaron a las de Inma Payá.

El descanso y el cansancio, enfrió al C. B. Elda y el equipo local al contraataque, acabó el partido provocando que las visitantes se dejaran llevar porque ni las pocas rotaciones ni el físico les dejó hacer frente a ese tramo final del choque.

Sea como fuere, grandes primeros dos cuartos para tener en cuenta la línea a seguir y los últimos para mejorar.

La entrenadora del C. B. Elda Fem., Inma Payá, asegura que “no se puede pedir más a un equipo al que este año, de momento, la suerte no acompaña”.

El C. B. Elda Fem. jugará este domingo (19:00 h) en el pabellón “Juan Carlos Verdú” contra el C. B. Aspe, equipo que comparte la parte baja de la clasificación con las eldenses.