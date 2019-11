Edu Villegas confía en la llegada de Uribe y aún no se explica la dimisión de García Tébar

Edu Villegas está a la espera de recibir la respuesta de Josu Uribe que ya tiene encima de la mesa para entrenar al Xerez DFC.

El director deportivo partía el lunes hacia Gijón para reunirse con el entrenador asturiano, “quería hacerle llegar mi ofrecimiento mirándole a la cara, explicándole el proyecto deportivo”, asegura en la Cadena SER.

Villegas recuerda que tiene muy buena relación con Uribe, “desde hace muchos años”. Cree que es “una buena opción para nosotros, pero no hay nada cerrado todavía. Le he explicado el proyecto que hay y nuestras exigencias”.

Sobre el que puede convertirse en las próximas horas en nuevo entrenador xerecista – eso es al menos lo que espera Villegas-, destaca que “es un entrenador valiente, ofensivo y que no especula con el resultado. Ya le he dicho que trabajará con la mejor plantilla de la categoría”.

El máximo responsable deportivo del club dice que tiene un plan B por si Uribe rechaza la oferta: “Tengo en mente otras posibilidades, pero mi primera opción es esa. Mi preocupación no es que esté aquí mañana mismo, porque el equipo está bien trabajado y en Córdoba hizo un gran partido”.

Todo lo ha tenido que mover muy rápido, “porque lo de Tébar nos cogió por sorpresa. Aún hoy no sé porqué se ha ido, tenía una relación con él súper excelente, un hombre cercano que aquí estaba feliz, eso es al menos lo que yo creía. No ha explicado las razones, que salga a decirlas”.

Villegas cree que los problemas que podía tener en el club “eran secundarios” y desvela que nunca supo de sus intenciones hasta justo después del partido en Chapín del pasado jueves: ”Yo estuve con él hasta ese día por la mañana y no me dice nada. Después de ganar es cuando me dice que quiere hablar conmigo. Mi sorpresa fue total. Le dije si le había pasado algo que yo no supiera y no me lo dijo. Sólo que era una decisión irrevocable y hasta hoy”.