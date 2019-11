Cadenas recupera poder de lanzamiento

A medida que pasan los días Manolo Cadenas va recuperando efectivos de cara a los meses de noviembre y de diciembre que se presentan vitales. Tras dos meses apartados de la alta competición este viernes volverá a la convocatoria marista Ivan Mosic. El pasado 13 de septiembre el lateral serbio era sometido a una intervención quirúrgica donde se le tenían que poner tres tornillos en el metacarpiano en uno de sus dedos de su mano derecha. La semana pasada, en la previa del partido contra el Cangas del Morrazo, ya había completado los entrenamientos con el resto del equipo pero por precaución se ha preferido que vuelva el viernes contra el BM Nava. De esta manera Manolo Cadenas ganará potencial ofensivo en la zona de lateral izquierdo donde hasta la fecha Erwin Feutchmann ha marcado 26 goles y Juanjo Fernández ha destacado en labores defensivasl

Lo que todavía no es seguro es que Pedro Martínez pueda estar disponible para la cita del viernes. Cierto es que los ligamentos del tobillo del jugador argentino no están dañados pero los dolores siguen ahí. Los dos entrenamientos que quedan hasta la celebración del partido marcarán si puede jugar o no