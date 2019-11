Los sindicatos leoneses cargan contra la capacidad negociadora de Igea: 'Es un charlatán de feria'

En torno a un 50% de los empleados públicos de la Junta en León han secundado la huelga por las 35 horas semanales. La mitad de los empelados que estaban fuera de los servicios mínimos que, en algunos campos como la sanidad, son considerados abusivos por parte de los sindicatos. León ha sido la provincia más crítica con la labor negociadora del vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, del partido Ciudadanos. Le consideran incapacitado para llegar a un acuerdo por no ser fiable. Según Juan Miguel Martínez, de UGT, "no se pueden decir tantas tonterías" como las que dice Francisco Igea "a todas horas en twitter" y piden a Mañueco que "le aparte de la negociación". Considera Martínez que "no se puede negociar una cosa un día y, al siguiente, aparecer con algo escrito completamente diferente", a su juicio, esta circunstancia, denota que "son unos charlatanes de feria y no se puede confiar en ellos".

En León hay aproximadamente unos 14.000 empleados públicos dependientes de la Junta, la mayor parte en educación y sanidad. Son los colectivos más críticos, según los sindicatos, ya que sufren una sobrecarga laboral que repercute en la atención al ciudadano.

Varios delegados sindicales mantendrán durante toda la jornada el encierro que iniciaban ayer en las instalaciones de la delegación territorial de la Junta.