Fake, fake, fake

Hay que tener cuidado con las fake news, esa torrentera de noticias falsas en la Cuaresma electoral, no vaya a ser que le metan gato por libre y Abascal por patriota. Digo esto porque el viernes pasado subían felices calle ancha arriba algunos patriotas enarbolando la rojigualda, ahítos de ardor hispánico, colmados hasta las cachas de unidad nacional. La mayoría de ellos eran venerables ancianos que rozan o cruzan el umbral de las clase pasivas e igual, entre tanto himno y tanto fervor, no oyeron las propuestas de los voxquimanos para nuestras pensiones, que son esencia una: ya está bien de expoliar a las clases medias con impuestos progres y que cada cual se busque la vida cuando abandone el paraíso laboral. Que el estado no es una ONG ni las Hermanas de la Caridad Bien Entendida.

Lo dicho, que se enredan con estas grandezas y se les olvida decir verdades como templos que si pueden cambiar el resultado electoral la noche del domingo. Por ejemplo, debería usted saber que, si a la papeleta de Vox une la del PP en el mismo sobre, la unidad de la patria sale reforzada y cuentan doble en el recuento final. O que si, antes de votar, asiste a misa de 12 en San Marcelo, su elección queda bendecida para todo el ciclo electoral. Ainda mais, si vas con un perro de aguas al colegio y votas a Ciudadanos , el presidente de la mesa te canta una de Malú en directo y luego te mete 200 pavos en el bolsillo discretamente. Estas cosas no las dicen, no, porque no les interesa, porque prefieren tenernos enredados con que van a bajar los impuestos, van a ponernos un ambulatorio en cada barrio y un instituto en cada pueblo y todo eso antes de tomar unas cañas y partirse el orto. Con nuestro voto, claro. El mío en concreto será morado y llevará un cepo dentado y camuflado tipo Banksy por ver si, en el trance de la limpieza rectal, les puede dejar la hemorroide de la derecha como la matanza de Texas, convertida la papela en un Scottex justiciero.