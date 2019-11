Yanis Rahmani, máis que adaptado á categoría

Yanis Rahmani é pura seguridade. Dende a sáu aterraxe no CD Lugo o xogador amosou unha gran confianza en si mesmo, tanto fora coma dentro do terreo de xogo. Agora, tras vario meses viviendo e latexando na competición, nada mudou: "Estoy adaptado a la categoría, de hecho creo que va más con mi fútbol que categoría inferiores. Me gusta jugar sea como sea, con el estilo de juego me encuentro bien y contento por poder ayudar casa vez que el mister me lo pide", aifrma.

As semanas arrancan doutro xeito se saudas dende arriba ó descenso e se venceso. no teu tempo a un rival de categoría coma o Rayo, mais a realidade dos albivermellos non é outra que sufrir. E a leción está clara no vestiario. "La segunda división es una liga muy ajustada y competitiva. Sabemos que nos va a tocar sufrir. ganar siempre es bueno y te ayuda durante la semana a preparar el próximo partido, pero las otras semanas, en descenso, también estábamos bien y animados".

O seu estreno na división de prata pouco pode mellorar en canto a minutos de protagonismo. Pero se algo lle poce pasar factura é a ansia do novato. "Antes de la expulsión no pensaba en cosas como el VAR, algunas faltas... si no en jugar y jugar, porque están dentro del terreno d ejuego y solo pinesas en eso. Peor bueno está claro que hay unas normas y hay que seguirlas", reflexiona.