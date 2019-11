López Miras: "Si Pedro Sánchez viene a hablar del Mar Menor en un mitin, lo estará usando como arma electoral"

La jefe del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, ha vuelto a reiterar al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, su petición de mantener una reunión para abordar la situación del Mar Menor aprovechando su visita este jueves a la Región. "Lo que sí que no se me pasa por la cabeza es que vaya a anunciar en un mitin electoral cualquier acción o medida que no haya puesto en marcha durante un año y medio antes", ha reprochado.

En un contacto con los medios de comunicación y al ser preguntado a este respecto, López Miras ha considerado que si Pedro Sánchez "viene a hablar del Mar Menor en un mitin electoral y no en un despacho con el presidente de la Región, desde luego estarán dando muestra de que están usando" la laguna salada "como arma electoral en plena campaña y que se quieren reír de los murcianos utilizando políticamente algo tan grave y tan doloroso".

Ha recordado que la semana pasada, después del último informe crítico de los científicos que están evaluando la situación del Mar Menor, el Gobierno regional se puso en contacto con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para pedir una reunión de urgencia porque "la situación no tiene espera" y la laguna salada "no puede esperar ya ni un día más".

Ha recordado que el Gobierno murciano se puso en contacto con el gabinete de Pedro Sánchez porque ese mismo día, el pasado jueves, tenía previsto visitar la Región, pero el gabinete le contestó telefónicamente que "no tenía tiempo" de recibirle.

"Posteriormente, supimos de la noticia del fallo en el avión y que Pedro Sánchez no se desplazaba a la Región, por lo que le mandé por carta mi disponibilidad las 24 horas del día desde ese mismo momento para desplazarme a cualquier punto de España para sentarnos 10 minutos, no necesito más", ha ratificado López Miras.

Ha añadido que el objetivo de este encuentro es "poder evaluar de forma conjunta la situación del Mar Menor y saber también qué va a hacer el Gobierno de España ante la situación".

A día de hoy, ha advertido que no ha recibido todavía respuesta a esa carta. En cualquier caso, López Miras considera que "nadie entendería" que Pedro Sánchez visite este jueves la Región "y no tenga diez minutos para sentarse con el presidente de todos los murcianos a hablar del Mar Menor cuando es una urgencia".

López Miras cree que "tenemos que dejar ya de reproches electorales y de hablar en mítines del Mar Menor como hace el PSOE y tenemos que sentarnos a saber qué es lo que va a hacer el Gobierno de España en la laguna, si se va a implicar".

"Porque las gentes del Mar menor no necesitan el compromiso ni el apoyo de Pedro Sánchez, lo que necesitan son medidas concretas, con presupuesto y con un plazo de ejecución", ha ratificado. Así, se pregunta si el Gobierno de España va a plantear estas medidas, porque el Mar Menor "ya no tiene más espera".

Al ser preguntado por la manifestación de los pescadores de San Pedro del Pintar este miércoles en Murcia, ha recordado que la Comunidad Autónoma ya les comunicó la semana pasada que el Gobierno regional les va a dar "el máximo de las ayudas que permite la ley por este cese de actividad". De hecho, ha avanzado que este asunto será aprobado previsiblemente este jueves por el Consejo de Gobierno.

"Ya no es que estemos preocupados, estamos ocupados que es lo importante y lo que tienen que hacer los responsables políticos", ha manifestado López Miras. Así, ha ratificado que la Comunidad va a dar a los pescadores "el máximo" de las ayudas que permite la Ley. "Ahora, veremos si hace lo propio el Gobierno socialista de Pedro Sánchez, vamos a ver, estaremos pendientes", ha advertido.