Lourdes Méndez (Vox): "Los que han sido parte del problema no pueden ser parte de la solución en el Mar Menor"

Estilosa, pausada, reposada pero directa, muy directa, Lourdes Méndez, cabeza de lista de Vox por la Región al Congreso dice que esta formación ha venido “a decir lo que a la gente le importa”.

Quedamos con ella en la plaza del Cardenal Belluga. Es mediodía. Hablamos de la actualidad regional. La inmigración ilegal es uno de los temas que más le preocupa y la situación de los MENAS, los menores no acompañados. ¿Qué proponen para abordar esta cuestión? “Vox defiende la aplicación de la Ley de Extranjería, expulsión de la inmigración irregular, y expulsión también de aquella que ha llegado de manera regular pero que ha cometido delitos”

Otro tema fundamental para Vox es la unidad de España. Lourdes Méndez habla de una emergencia nacional. Aboga por ilegalizar a los partidos secesionistas y "que se reestablezca el orden constitucional".

Comenzó en política en San Javier, donde fue teniente del alcalde, más tarde diputada con el PP y consejera en el Gobierno de Valcárcel. Pensaba que su carrera política había terminado, hasta que llegó Vox.

Hablamos de medidas polémicas, como el PIN Parental, el permiso que deben dar los padres en los centros educativos para que sus hijos reciban charlas de personal ajeno al centro. Lo tiene claro, "a mí no me cabe duda de que el PP ha recibido votos de muchas personas que están en contra de que se hubiera aprobado la Ley LGTBI para que entre en los colegios ese adoctrinamiento" y añade "lo que no se puede hacer es engañar a tus votantes y engañar a los murcianos".

Abogada, política, en su currículum también consta la presidencia de la Asociación Familia y Dignidad Humana, es una clara defensora de la vida. Su posición antiabortista le llevó a romper la disciplina de voto con Rajoy.

Es madres de seis hijos. Le preguntamos por Vox y las medidas que plantea a favor de la igualdad. Una de las medidas que plantean es "que los permisos de maternidad tengan coste 0 para las empresas, esa será la verdadera igualdad".

En nuestro repaso por la actualidad nacional y regional nos detenemos en el Mar Menor. Dice que es un horror lo que ha sucedido y señala que tienen que haber responsabilidades. ¿El problema? "Que durante años se ha ido como pollo sin cabeza". ¿Y las soluciones? Insiste en que la mejor opción "es que haya una gestora que despolitice absolutamente el tema de las soluciones del Mar Menor". El Mar Menor tiene soluciones de caracter científico y técnico y serán los técnicos los que deban dar las soluciones, pero no queremos que los políticos las apliquen" sino que sea una gestora, porque "los que han sido parte del problema no pueden ser parte de la solución".

Tras muchos años con el PP, dice que su visión sobre el modelo de sociedad coincide con Vox.

Lourdes Méndez dice que defienden" lo que nadie se atreve a decir". Y así sin cortarse acusa a PP y CS en la Región de no cumplir con la palabra dada en el acuerdo de investidura que facilitó Vox. Sin embargo, le preguntamos si se arrepienten, la respuesta no es que sí…

Habíamos quedado con Lourdes Méndez en la plaza del cardenal Belluga. Antes de nuestra cita, aprovecha para entrar a la catedral ¿Es de ir a misa todas las semanas? "Sí, para mí la presencia del Señor en mi vida es fundamental".

Cordobesa de nacimiento, de Murcia le gusta todo, y si preguntamos de dónde se siente, aunque señala que en Madrid pasó muy buenos años durante su juventud… su corazón "está partido", "yo quizás, los momentos más felices yo creo que los he vivido en Murcia, porque ha sido cuando mis hijos eran pequeños y esos momentos para mí han sido muy felices".

San Javier, Murcia, Madrid, Lourdes Méndez va con la maleta a cuestas. Habla como quien está de vuelta de todo, siente lo que dice y dice lo que siente. Sin tapujos.

Pero ¿y la otra Lourdes? La que no vemos ¿Qué le gusta hacer? "La contemplación, la naturaleza, el pasear, a mí eso me relaja una barbaridad, pero también, debo decir qeu con la familia que tengo, una de las cosas que a mí mas me gusta es estar en familia".

Confiesa que su pasión son sus nietos, que viven en Londres, y a los que no ve todo lo que le gustaría. Al hablar de ellos no puede evitar una sonrisa.

"Unas buenas conversaciones con buenos amigos, con los hijos y el ratico que puedo con mis nietos... es lo que más me gusta".

Lourdes parece cómoda, luce el sol y el bullicio de los que van y vienen inundan la plaza Belluga. Sin embargo, tiene la agenda apretada estos días y tiene que seguir con sus compromisos. Antes de marcharse le preguntamos por las encuestas, dice que no cree en ellas, pero confía en el ascenso de Vox por lo que percibe en la calle.