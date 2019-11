A Xunta envía outra mestra ao Milladoiro para que os alumnos volvan a clase

De forma urxente, así decidiu tomar esta medida a Consellería de Educación para tratar de normalizar a complicada situación que se levaba vivindo dende principio de curso na clase de terceiro de primaria do centro malpicán.

A nova mestra chegou esta semana para sustituír a causante de que dezasete dos dezaoito alumnos do aula, se quedasen en casa polo medo dos pais ante o abandono de funcións que lle denunciaban a docente, que chegara este ano ao colexio procedente de Santiago.

En concreto, dende a ANPA, lle culpan de non tomar medidas disciplinarias acorde a idade dos alumnos que é entre 8 e 9 anos, polo que as pelexas entre eles eran máis que recurrentes. Aínda así, polo de agora non foi apartada e segue adscrita á escola, onde levará a cabo as tarefas que se lle asignen dende a dirección.