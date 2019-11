Esta semana, no Universo Calvo, quixémonos centrar no equipo sénior masculino da Escola de Balonmán Xiria. Para iso, charlamos co delegado Manuel Anxo e co xogador Adrián Losón, que chegou a Carballo este ano despois de toda a súa vida xogando no Embutidos Lalinense.

Precisamente en Lalín, vén o Xiria de conseguir esta fin de semana unha gran victoria ante o líder invicto da Liga Nacional, que serveu ademais para poñer fin a unha mala xeira de resultados.