Los candidatos a presidente del Gobierno insisten en 'pasar' de Salamanca en campaña

Si el problema de la despoblación y de la España Vaciada importa a los políticos a nivel nacional, no lo demuestran con la cantidad de visitas que, en la campaña electoral, están realizando a la provincia de Salamanca. Desde el pasado 1 de noviembre, jornada en la que comenzó el reducido período electoral en el que está permitido pedir el voto, ni uno solo de los candidatos ha llegado a la ciudad del Tormes,y tampoco se espera su presencia en las próximas 48 horas.

Y tampoco a la provincia. Bien es verdad que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el candidato de Ciudadanos a la presidencia, Albert Rivera, realizaron dos visitas express a Salamanca capital para ser captados por los reporteros gráficos hace unos días. Con ese propósito llegaron... y se fueron. Visto y no visto, algo que no puede decirse del resto de candidatos.

Pablo Iglesias ha obviado por sistema a Salamanca. No ha acudido a ningún acto oficial de su partido en la capital y provincia en ningún momento desde que saltó a la 'fama' política. En mayo de este año se anunció una visita que no se llevó a cabo finalmente. Sí llegó hasta aquí, en su momento, Íñigo Errejón, en la campaña de las elecciones de junio de 2016. Ofreció un mitin bajo la marca 'Podemos', aunque ahora su nueva formación, Más País, ha optado por no presentarse por ninguna provincia de Castilla y León.

Pablo Casado no llegará a Salamanca en esta campaña, aunque sí acudió en abril, en la campaña de las primeras generales de este año. El líder del PP no estará en la ciudad y la provincia, aunque es cierto que el partido conservador es el que más 'nombres' conocidos está acercando a la provincia charra, tales como Edurne Uriarte y Martínez Almeida.

Junto al caso del líder de Podemos, Pablo Iglesias, se encuentra el del líder del partido ultraderechista VOX, Santiago Abascal. Pese a que algunas encuestas dan a esta formación un diputado por Salamanca (caso de la última encuesta de GAD3 publicada en ABC), Abascal no pisará Salamanca. Tampoco lo hará nadie relevante de un partido hermético que, en líneas generales, no ha anunciado ningún acto oficial de campaña en la provincia.