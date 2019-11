“A totes les companyies hi ha anticossos contra la innovació i el sistema està muntat per matar-la. Però si és una companyia moderna i conscient, haurien de saltar totes les alarmes quan un intraprenedor vol marxar de l’empresa” aconsella el consultor i professor d’ESADE Joan Riera, per qui “el futur està a mans de les empreses petites, flexibles i d’adaptació ràpida”. I és com també ha apuntat la consultora d’innovació disruptiva Clara Bartra, “la innovació ha deixat de ser patrimoni de les grans corporacions. La clau està en saber aprofitar l’ecosistema”.

Amb una mirada positiva i focalitzada en les múltiples possibilitats que ofereix l‘entorn digital, ha arrencat la segona edició d’Innovapime, la jornada d’innovació empresarial de SER Catalunya. Més de 200 emprenedors i responsables de petites i mitjanes empreses s’han trobat al CaixaForum de Barcelona per rebre eines, consells i trucs que els ajudin a fer front als nous reptes econòmics, tecnològics i socials. Tal com ha apuntat en el discurs inaugural el director de la SER a Catalunya, Jaume Serra, “vivim en un moment de transformació de tot allò que donàvem per conegut, i només podem afrontar-ho amb coneixement”.

La construcció de la marca, imprescindible per triomfar

“No construeixin negocis, construeixin marques”, ha recomanat l’autor de desenvolupament personal Raimon Samsó als dos centenars d’empresaris i empresàries presents a la jornada. L’ha acompanyat en la seva ponència l’expert en neuromàrqueting Carlos Moreno, per qui l’emoció i la connexió amb el client són dos dels elements clau per als comercials del segle XXI. “Si connectes amb el client, generes emoció, i l’emoció porta a un sentiment que genera desig”, ha explicat Moreno. Per a l’expert en vendes socials Jordi Gili, també són fonamentals la reputació i el coneixement de la companyia: “La utilització de les xarxes socials ha d’anar en la direcció de generar credibilitat i confiança en la decisió de compra del client”, ha remarcat Gili.

Ser líder i adaptar-se als nous models de treball

Els models organitzatius de les companyies ha sigut un altre dels temes que s’han abordat a la jornada d’innovació empresarial. La consultora Mercè Brey ha defensat que el que fa que un projecte empresarial tingui èxit és la capacitat de qui ho lidera de “connectar amb les persones, amb els col·laboradors i els clients“, i per aconseguir-ho, diu Brey, “és imprescindible l’autenticitat i tenir un propòsit”. Per la seva banda, l’experta en models de treball innovadors, Natalia Arango, ha assegurat que “és determinant comptar amb models de treball flexible que facin sentir còmode i motivat el personal”. A més, diu Arango, cada vegada més treballarem “per a múltiples ocupadors i en diferents projectes alhora“ i “els treballs seran per objectius, no solament per funcions“.

Talles pràctics per materialitzar la innovació

La segona edició d’Innovapime a Barcelona ha ofert també quatre tallers pràctics impartits per experts en innovació i màrqueting. Luki Huber i Oscar Cumí han ensenyat a elaborar un pla de comunicació en 10 passos mitjançant el sistema “Manual Thinking”.

“Identificar el repte, generar idees, convertir-les en projectes i materialitzar-les” ha sigut el leitmotiv de la consultora Donna Pace, que ha format als assistents en el “Sistema Foursight”.

Pels emprenedors i empresaris interessats a tirar endavant una idea innovadora, el consultor Roc Fages ha impartit un taller en què ha ensenyat les diferents fases per les quals ha de passar qualsevol projecte d’innovació. I el CEO de Ilusión Creativa, Carlos Moreno, ha ensenyat els participants al seu taller a crear “webs guanyadores“ a partir dels seus coneixements en neuromàrqueting.

#InnovapimeSERCAT aconsegueix ser un dels temes més comentats a xarxes

Al llarg del matí, els participants en la jornada d’innovació empresarial de SER Catalunya han volgut compartir a les xarxes socials algunes de les reflexions i consells que els diferents ponents els han ofert. Així, l‘etiqueta #InnovapimeSERCAT s’ha situat entre un dels quatre temes més comentats a Twitter a l’àrea de Barcelona.