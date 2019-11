Rozada: "Me gustaría que Michu siguiera"

Día uno después de Michu. El que fuera secretario técnico del Real Oviedo se despidió ayer del conjunto azul tras siete meses en los que estuvo al frente de esta área y de la dirección deportiva como él mismo confirmó. El exfutbolista explicó ayer en la sala de prensa del Carlos Tartiere los motivos de su salida y los entresijos de su gestión durante este corto tiempo en el que realizó cuatro fichajes y apostó por tres jugadores del filial.

Tras esa marcha en el día de hoy el primer equipo regresó al trabajo y habló el técnico Javi Rozada, aunque lógicamente una buena parte de esa rueda de prensa giró en torno al exjugador azul.

Escucha la rueda de prensa de Javi Rozada.

En primer lugar Rozada explicó cómo fue este primer día sin él: "Es un día raro. Siempre iba a verlo al despacho a primera hora. Es una situación desagradable. Me hubiese gustado que estuviera hoy. Respeto su decisión. Desde que llegó nos ayudó mucho. Me puso el Consejo y César, pero colaboró muchísimo y me gustaría que siguiera porque tenemos una manera del fútbol parecida y ya teníamos hablado unas cosas para diciembre. Tenemos una manera de ver el fútbol parecida. Es normal que se hable de él. Hizo cosas interesantes, incluso más de lo que parece".

"Ayer tuve una conversación con el presi. Me transmitió tranquilidad. Ellos están mirando opciones. Creo que César Martín y Eduardo Rergis nos ayudarán estos días y supongo que vendrá una persona la semana que viene", añadió sobre lo que le ha dicho el club.

De hecho Jorge Menéndez Vallina será uno de los que acompañará al primer equipo a ese partido en El Alcoraz con el objetivo de transmitir calma: "El presi va a viajar a Huesca. Tampoco hay que volverse locos. El futbolista tiene que saber que estamos a 48 horas de jugar un partido importantísimo de fútbol en Huesca. Michu me escribió y me dijo que nos centrásemos en el partido que era lo más importante".

Por último Rozada habló del mercado de invierno. Con Michu estaba ya todo claro y ahora será quien llegue, el encargado de volver a hacer un análisis de la plantilla: "El déficit de la plantilla Michu lo tenía claro y ya estaba hablado. No lo voy a decir aquí porque hubo cosas que salieron que es mentira. No me gusta que se diga que quiero reforzar una línea cuando es mentira. No lo quiero hacer público porque tendrá que venir un director deportivo y puede no estar de acuerdo".

De cara al sábado una de las bajas más sensibles será sin duda la de Sergio Tejera por acumulación de tarjetas, y Rozada afirma que faltará experiencia en el centro del campo: "Ante la falta de Tejera nos falta un poco experiencia en el centro del campo, pero lo vamos a suplir con talento e ilusión".

Para ese encuentro Javi Rozada ha convocado a 18 futbolistas entre los que no se encuentran Sergio Tejera -sancionado-, Saúl Berjón y Joselu Moreno -con molestias-, Diegui Johannesson -con una gastroenteritis- y Lúcas Ahijado -decisión técnica-. Quienes si estarán son Marco Sangalli y Riki.