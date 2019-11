Wenceslao López: "El alcalde Alfredo Canteli no se entera de nada"

El PSOE carga contra el equipo de gobierno de PP y Ciudadanos y especialmente contra el alcalde, el popular Alfredo Canteli, por sus últimas declaraciones.

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Wenceslao López, insiste en el desconocimiento que el regidor de Oviedo tiene de los asuntos que afectan a su municipio. Sobre el contrato que adjudicará el Ministerio de Defensa a la Fábrica de Armas de Trubia para la fabricación de los nuevos vehículos blindados 8x8 del ejército, que supondrá la creación de más de 700 empleos en 8 años, y que Canteli definió como “un gran regalo”, Wenceslao López le replica que es fruto de mucho trabajo, suyo cuando fue alcalde, y también del Gobierno del Principado, con Javier Fernández como presidente. "Me sorprende y me molesta que el alcalde diga que es un gran regalo. Debería tener en cuenta que nadie regala nada, que las cosas se consiguen luchando y trabajando", ha dicho el portavoz socialista. Y ha añadido que "este tipo de manifestaciones (de Canteli) ponen en evidencia una falta de conocimiento, de rigor y de prudencia, lo que nosotros hemos denominado canteliadas, por no decir patochadas".

Similar ha sido la crítica del PSOE sobre las declaraciones del alcalde que esta semana se reunía con la consejera de Cultura y entre otras cosas le ha pedido colaboración para reparar y cubrir la plaza de toros. El portavoz socialista, Wenceslao López, le ha recordado a Canteli que eso ya está acordado con el c la dirección de Patrimonio del Principado e incluso incluido en el Plan de El Cristo Buenavista. "Urbanismo estaba tramitando ya el cambio de catalogación para hacer viable lo que patrimonio cultural de Asturias ya aceptaba por escrito, y que estaba pendiente de hacer", ha señalado Wenceslao López, que a renglón seguido espetaba al regidor del PP "vamos a ver oiga deje usted de marear la perdiz, entérese de lo que está hecho y remátelo por favor". El portavoz del grupo municipal socialista ha llegado a decir que “el alcalde Alfredo Canteli no se entera de nada”.

En otro orden de cosas, en la misma rueda de prensa, preguntados por el archivo de la causa contra los anteriores concejales de gobierno del tripartito (PSOE, Somos e IU) que gobernó Oviedo en el anterior mandato, por la celebración del Mercado de la Gascuña, tanto Wenceslao López como el concejal socialista Ricardos Fernández destacaron que ahora la justicia les ha dado la razón, avalando que lo que hicieron lo hicieron con el aval de los informes técnicos municipales, como ellos siempre defendieron. Este último, Ricardo Fernández, dijo haberse sentido especialmente perjudicado por lo que denominó una situación de acoso político, ya que tras 25 años dedicado al ejercicio de la abogacía, por primera vez se vio obligado a ir a declarar ante un órgano judicial como investigado, "sin comerlo ni beberlo", como el resto de sus ex compañeros de gobierno, añadió.