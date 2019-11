Fele Bierzo se reivindica frente a Templarium

La Fele se reivindica frente a la Asociación Templarium. La sección de Comercio de la Federación Leonesa de Empresarios en el Bierzo cuenta con 290 asociados, según el presidente de FELE Bierzo, Javier Morán, lo que la convierte en la de mayor tamaño y en la interlocutora oficial en las negociaciones ante la administración, mientras que Templarium, además de tener menos asociados, representa a otros sectores, como el hostelero. Eso no ha impedido que Templarium haya ganado protagonismo en sus negociaciones con el Ayuntamiento de Ponferrada debido a su visibilidad y proyección pública, pero las cosas,según explica Morán en esta entrevista, van a cambiar.

De hecho, el problema se ha recrudecido a raíz de las negociaciones sobre la modificación de la ORA, donde el Ayuntamiento ha escuchado a Templarium pero no a la FELE. Asegura Morán que ya tiene el compromiso del Consistorio de sentarse a hablar de la zona Azul. En esa materia, no quiere adelantar cuál puede ser el resultado de las conversaciones, pero cree que hay posibilidad de compensar las pérdidas de espacios que ha sufrido la concesionaria con otro tipo de ‘prebendas’ que no son necesariamente la ampliación de la zona de pago.

Precisamente, Morán reconoce que las relaciones con el Ayuntamiento han mejorado un ‘2.000 por 100' desde la llegada del equipo de Olegario Ramón. La mejor prueba de ello ha sido el cumplimiento de la prometida agilización de licencias, una diligencia que ha dado como resultado el desbloqueo de las promociones de viviendas tanto en la Rosaleda como en el casco antiguo.