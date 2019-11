María José García Pelayo: "Cuando el PP gobierna, baja el paro"

La cabeza de lista del PP al Congreso de los Diputados por la provincia de Cádiz, María José García Pelayo, ha pasado por los micrófonos de Radio Cádiz con motivo de las elecciones generales del próximo diez de noviembre. García Pelayo, diputada nacional y exalcaldesa de Jerez, responde a las preguntas de los servicios informativos en el ciclo de entrevistas preparada por Radio Cádiz durante la campaña electoral, que concluye este próximo viernes.

Pregunta: ¿Cómo lleva la campaña? ¿Es muy aburrido esto de la reiteración de campañas?

García Pelayo: Aburrimos más a los ciudadanos de lo que nosotros nos aburrimos. Parece ya casi una falta de respeto que se haya llegado a esta situación, y lamento que Pedro Sánchez, que fue quien ganó las elecciones, no fuera capaz de constituir un gobierno con Podemos, cuando ha pactado con Podemos en toda partes, y en cambio se retratase rápidamente con los independentistas.

P: La Fiscalía ha pedido reabrir la pieza de la Gürtel que le investiga por los contratos que suscribió cuando era alcaldesa de Jerez, ¿cómo lo ha recibido? ¿El factor fecha es un elemento casual?

G.P. : Usted es el primero que me lo pregunta. Es mucha casualidad que cada vez que hay campaña electoral surja el tema. Ya se ha archivado en dos ocasiones y, bueno, ya estamos entrenados, es lo que hay.

P: Contra esa casualidad, ¿se plantea alguna medida?

G.P. : Bueno, trabajar precisamente para ganar las próximas elecciones creando empleo, y con unas propuestas que yo creo que son las que necesitan los españoles, que nos centremos en sus problemas reales, que trabajemos por mejorar su vida, sobre todo cuando hemos conocido que el paro en España ha subido en más de 100.000 personas. Yo creo que eso es lo que preocupa a los españoles y evidentemente es lo que preocupa al PP, por eso todas las propuestas que llevamos van fundamentalmente dirigidas a la creación de empleo.

P: ¿Dónde está el futuro del empleo, en el desarrollo de sectores históricos como Navantia, o en los nuevos yacimientos de empleo como las nuevas tecnologías y las energías limpias?

G.P. : Está en todos. La suerte que tenemos es que estamos en una provincia muy rica, no solamente porque tenemos grandes recursos, sino porque tenemos también grandes emprendedores, por lo tanto, no podemos renunciar a nada. Tenemos que apostar por nuestro sector naval, por nuestra industria turística, por nuestro campo, por nuestro mas, por los autónomos, por las pequeñas y medianas empresas, por las industrias de nuevas tecnologías… En definitiva, ningún sector se debe quedar atrás, y, por eso, todas las políticas del Partido Popular van dirigidas a todos los sectores y todos los emprendedores.

P: ¿Qué significa apostar? Por ejemplo, en el caso de Navantia.

G.P. : Apostar es lo que ya hicimos en anteriores ocasiones en las que hemos gobernado en esta provincia. Apostar significa ser eficaces, no solo de palabra, sino que cuando gobiernas demuestras que es verdad lo que dices. El PP ha demostrado en esta provincia que cada vez que gobierna, el paro baja.

Hay otra ecuación, que es que cuando el PSOE llega a gobernar en la provincia el paro sube, y lo estamos viendo todos los meses. Es más, no solamente es que el paro suba, sino que se avecina una crisis económica importantísima, reconocida por el propio Pedro Sánchez, lo que pasa que vuelve a decir lo mismo que Zapatero: que vuelve a venir una crisis económica, pero que no nos preocupemos porque estamos todos muy preparados, que no pasa nada. Luego, fíjese usted la hecatombe que se produjo de paro en la provincia de Cádiz.

Insisto, lo que necesitamos es un gobierno fuerte, firme, que cree empleo bajando los impuestos fundamentalmente y que apueste por los autónomos y por las pequeñas y medianas empresas.

P: El BAM, programado para Navantia Puerto Real, o la posibilidad de entregar el encargo de las fragatas al astillero, ¿son medidas que se puedan asumir desde el PP? ¿Hay compromiso en ese sentido?

G.P. : Todo lo que se alarga de trabajo para los astilleros de Cádiz, el Partido Popular estará ahí, lo hemos demostrado siempre. Es más, quien ha puesto en peligro la contratación de carga de trabajo para los astilleros de nuestra provincia ha sido el PSOE, y, muy recientemente, la ministra de Defensa, cuando rompió un contrato con Arabia Saudí.

El empleo en Navantia se demuestra cada vez que gobierna el Partido Popular. Cuando gobierna el PP en Navantia hay carga de trabajo, y cuando gobierna el Partido Socialista se pone en peligro. ¿Eso quiere decir que nosotros no queremos que otros astilleros trabajen? Por supuesto que no, lo que pasa que necesitamos un gobierno reivindicativo, que exija y que sepa negociar la contratación de carga de trabajo para nuestros astilleros.

P: Pero el contrato de Arabia Saudí no se ha roto.

G.P. : Bueno, pero sabe usted lo que ocurrió, ¿no?, que la señora Robles decidió romper contratos con Arabia Saudí y puso en peligro casi 6.000 empleos en la Bahía de Cádiz, creo que eso hay que recordarlo. No basta con decir que rectifica y no pasa nada, no se puede jugar con el empleo del sector naval, porque no solo hablamos de nuestros astilleros, sino de un sector de empresas auxiliares que también es muy importante.

P: ¿Qué incluye el Partido Popular en su programa en materia de pensiones?

G.P. : Ser serios y negociar con el resto de partidos. La pena que me da cuando veo a los pensionistas reclamando mejores pensiones es que en esta legislatura se ha estado trabajando en la comisión del Pacto de Toledo, que es donde todos los partidos políticos decidieron llegar a acuerdos sobre pensiones, y se consiguió, pero el último día Podemos dinamitó ese acuerdo diciendo que no iba a firmarlo, rompió la unidad y el consenso.

Yo lo que veo es que hay que llegar, dentro del marco del Pacto de Toledo, a un acuerdo para las pensiones. No solamente para seguir garantizando las pensiones por ley, que ya está garantizado gracias al Partido Popular, sino para hacer que las pensiones mejoren y se revaloricen al mismo ritmo que el IPC. Con las pensiones no se debe de jugar, es un derecho, pero también es verdad que quien ha puesto en riesgo las pensiones todos estos años ha sido el PSOE. El propio Pedro Sánchez no votó a favor de la garantía de las pensiones por ley. Y algo muy importante, si hay una nueva crisis económica, el principal problema que vamos a tener es el pago de las pensiones.

P: Infraestructuras. Si damos por hecha la liberación del peaje de la AP4, ¿mantendría un hipotético gobierno del PP el desdoble de la Nacional IV, o hay otras prioridades antes?

G.P. : Creo que no hay que renunciar a ninguna infraestructura pendiente porque a lo largo de estos años no se ha hecho ninguna infraestructura. En primer lugar, lo que le hemos pedido al PSOE es que se comprometa si gobierna a que una vez que se elimine el peaje entre Jerez y Sevilla, no haya un nuevo peaje con la excusa de que hay que mantener la carretera. Con el PP no solo es que se vaya a eliminar, sino que no habrá otros.

El desdoblamiento de la N-IV es fundamental, le voy a dar un dato que es importante: el desdoblamiento se ha quedado en Los Palacios, y ahí sigue, no somos capaces de que llegue a Cádiz. Con los presupuestos del PP de 2019 había 11 millones para esa infraestructura. Con el PSOE para ese mismo año y sus presupuestos que no salieron adelante, pero que Pedro Sanchez amenaza con traer de nuevo si vuelve a ser presidente, solo hay 2,2 millones de euros. Quieren hacer a paso de tortuga el desdoblamiento de la N-IV.

Pero ya no solamente el desdoblamiento, sino por ejemplo el nudo de Tres Caminos, que con el PP ya estaría en obras, con el partido socialista no se ha movido ni una sola piedra, y es fundamental si hablamos de industria y de turismo, para comunicar el resto de la provincia y Andalucía con la bahía. Hablamos también del desdoblamiento de la Vejer-Tarifa-Algeciras, que tampoco se ha movido absolutamente nada. Vemos también cómo está el ferrocarril en Algeciras, o que la alta velocidad sigue sin llegar a Jerez, o cómo en estos cuatro años han tenido tiempo para decir que ampliación del aeropuerto de Jerez no es una prioridad.

Infraestructuras, todas las queremos para la provincia, porque nos las merecemos, las necesitamos y es fundamental para la creación de empleo tener una provincia moderna y bien articulada.

P: Hay muchos gaditanos en Cataluña, y muchos catalanes en la provincia. ¿Cuál es la clave de la solución?

G.P. : El cumplimiento de la ley. No hacerle ‘cariñitos’ al independentismo, y ahora mismo Sánchez está haciéndoselos. Con la que hay liada en Cataluña ha cambiado su programa electoral hace dos días y ha dicho que España es un país plurinacional. No, España es un país con comunidades autónomas, pero no somos un país plurinacional en el sentido que pretende decirlo el Partido Socialista, solamente para hacerle la pelota a Torra y, si ganan las elecciones, poder pactar con los independentistas.

Creemos que hay que ser contundente, aplicar la ley de Seguridad Nacional. No podemos permitir que Torra se siga riendo todos los días de los españoles, hay que apoyar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y a los mossos, y no solamente apoyarles con medios, sino reconociendo el acuerdo que se firmó con ellos para la equiparación salarial, y cumpliendo ese convenio.

En definitiva, Cataluña se soluciona con la ley y la Constitución en la mano, con firmeza y no permitiendo que nos tomen el pelo más, que es lo que está ahora mismo permitiendo Pedro Sánchez porque no es que le interese aparentar, ya que no tiene escrúpulos, sino llevarse bien con los independentistas. Le hicieron presidente del gobierno en la moción de censura, ahora los tenía comiendo de su mano, y pretende hacerles la pelota por si acaso les vuelve a necesitar.

P: El PP obtuvo un resultado bastante regular, por ser suaves, fue la cuarta de la provincia. ¿Qué fichas ha movido el PP fuera de Cádiz para mejorar esas cifras?

G.P. : En España la media del porcentaje de voto fue del 16 %. El resultado electoral aquí no escapa al resultado de España y por lo tanto estamos siguiendo las mismas estrategias que el PP nacional está siguiendo en el resto de España. Se produjo una coyuntura para nosotros complicada, pero lo importante para el PP y para los ciudadanos, es que el Partido Popular ha sabido analizar y valorar los resultados y ha tomado nota del mensaje que nos mandaron.

Hoy el PP, según las encuestas, es la única alternativa al gobierno de Pedro Sánchez, así que si alguien no quiere que Sánchez sea presidente, todas las encuestas dicen que somos ahora la segunda fuerza política, incluido en la provincia de Cádiz.

P: ¿Cómo le suena lo de VOX y sus contenidos programáticos?

G.P. : No les sigo porque estoy en la calle, hablando con los ciudadanos, conociendo sus problemas y trasladando mi programa político. Por lo tanto, no sigo el día a día de lo que anuncia o dice VOX, pero tampoco del resto de las fuerzas políticas. Creo que los ciudadanos no quieren enfrentamiento entre políticos, quieren escuchar lo que cada uno les propone, y en eso es en lo que estamos.