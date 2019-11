María del Carmen Martínez: "Bonificaremos a las empresas que más contraten y menos despidan"

Con el 17,29 % de los votos ( 12.383 papeletas ), Ciudadanos (Cs) fue, en las elecciones generales del pasado 28 de abril, la tercera formación más votada en la provincia. El partido naranja repite cabecera de lista y contenido programático. Su candidata número uno al Congreso por Cadiz, María del Carmen Martínez, insiste en los mensajes a emprendedores, autónomos y PYMES a los que identifica como motores de la economía gaditana. Cs-Cádiz propone homogeneizar las competencias de las autonomías y que el Estado salde la “deuda histórica” que tiene con la provincia.





Pregunta: ¿Cómo lleva usted la reiteración de campaña?

María del Carmen Martínez: (Sonrisa) Lo llevo bien porque si hay algo que me gusta es estar en la calle con la gente, pero sí que es cierto que volver a repetir campaña porque Pedro Sánchez quiera que la gente vote mejor, nos parece algo que cansa a todos los ciudadanos.

P: ¿Cuál es el estado de la economía de la provincia y cuáles son sus soluciones?

M. C. M.: Lo tenemos todo para tener una tasa de paro muy inferior. La provincia tiene gente con ganas de trabajar, tiene emprendedores, muchos sectores generadores de empleo… , pero el Partido Popular y el Partido Socialista llevan años alimentando un mercado laboral precario.

Hablan mucho de medidas sociales, pero la primera medida social tiene que ser la de tener un empleo digno y, por eso, proponemos medidas para acabar con la temporalidad y que los contratos sean indefinidos desde el primer momento. Bonificaremos a las empresas que más contraten y menos despidan. Vamos a reducir al 15 % el impuesto de sociedades de las PYMES para que puedan respirar un poco mejor y reinvertir en el negocio, si lo ven necesario, y tengan margen para contratar a empleados.

Además, a los autónomos y a los que quieren emprender, por lo menos, les reconoceremos el derecho a paro y una ley de segunda oportunidad para que en los casos de empresas que fracasen y tengan deudas con las administraciones, sean las propias administraciones las que les tiendan una mano para ayudarles en ese mal trago. Con estas medidas activamos la economía y el empleo.

P: Usted sostiene que el Estado tiene “una deuda histórica con Cádiz” ¿A qué se refiere y a qué se compromete para saldarla?

M. C. M.: Literalmente son históricas. Yo tengo 39 años y tengo que defender aún lo mismo que mis compañeros de Cs cuando se presentaron por primera vez, y lo mismo que ha venido reclamando la sociedad gaditana en estos 39 años. No se ha tomado en serio el paro, ni las infraestructuras que, por ejemplo en el caso del puerto de Algeciras son obsoletas no, lo siguiente.

El nudo de Tres Caminos se reclama desde hace años. El aeropuerto necesita ampliaciones y el partido socialista ni siquiera las contempla, prefiere desviar vuelos a Málaga y a Sevilla. Todas estas son deudas sobre las que ha habido promesas del PP y el PSOE, que no se han cumplido.

P: Estamos pidiendo valoración y compromisos electorales en relación con el modelo de pensiones...

M. C. M.: Lo primero que tenemos que evaluar es cómo están subiendo las pensiones y cómo debemos tratarlas, pero no podemos perder de vista el origen de la problemática de las pensiones, que es el nivel de contratación actual y lo que aporta a la Seguridad Social.

Como no arreglemos el problema del desempleo, no va a haber pensiones que subir dentro de unos años. PP y PSOE se pelean para ver cuánto se sube , pero nos vamos a encontrar con el problema de que no vamos a tener qué subir. La solución está en atajar el desempleo apoyando a autónomos, a las empresas y al trabajador. Después tendremos que hablar sobre cómo actualizarlas.

P : Usted es jerezana, conoce bien la diversidad territorial de la provincia que muchos identifican como un lastre para el desarrollo por lo que tiene de falta de cohesión. ¿Se debe hacer más provincia desde el Estado?

M. C. M.: Yo creo que la diversidad de la provincia es su fortaleza. Lo tenemos todo; una sierra maravillosa pero que, como la Janda, necesita apoyo especialmente en el ámbito rural. Tenemos una costa fantástica, pero que solo se visita en verano …

El problema es la falta de inversión y de medios para crear empleo e implantar medidas, por ejemplo, para el turismo con procesos de digitalización de los destinos, con mejoras en el patrimonio, con el fomento del agroturismo … En definitiva aprovechar mejor lo que tenemos.

P : Sobre el modelo de autonomías y de transferencias del Estado, defendéis acciones para homogeneizar las competencias...

M. C. M.: A ver… existe un problema muy grave en Cataluña y al que el partido socialista no le hace caso. Se lo toma a broma, dice que no pasa nada, cuando la realidad es que se están viendo vulnerados los derechos de muchas personas. Nosotros creemos en la igualdad de todos. Queremos que haya un único plan nacional educativo, aunque la materia esté delegada, y queremos una sanidad única para que nos atiendan de la misma manera en todos sitios.

Creemos que debemos alcanzar más igualdad entre Comunidades y en eso incluimos también el modelo para calcular las cantidades de transferencias del Estado.

El caso catalán demuestra que, en ocasiones, no se están empleando bien las competencias que se dieron en su momento y eso hay que revisarlo. Hay que mantener las competencias de las Comunidades, pero al tiempo intentar igualar una base común para todos en algunas materias, una base a la que luego se puedan incorporar medidas específicas para cada Comunidad.

P: Las encuestas señalan una caída de voto de Cs, que obtuvo buenos resultados en abril. ¿A qué lo atribuye?

M. C. M.: Bueno, yo preferiría esperar al 10N y valorar los resultados reales porque cuando se anunció el nuevo proceso electoral la gente se enfadó y las encuestas recogen respuestas al enfado y de crítica hacia el mundo político, así que prefiero esperar. Estoy segura de que la gente se parará a pensar en lo que necesitamos y votarán con la cabeza, no con el enfado.