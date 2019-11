Noelia Vera: "Un voto que no va a Unidas Podemos se puede ir a Vox"

Noelia Vera vuelve a encabezar la lista de Unidas Podemos al Congreso de Cádiz, como ya ha hecho en las últimas dos elecciones generales. Su objetivo es mantener, al menos, los dos escaños que su formación obtuvo en estas últimas convocatorias electorales.

Pregunta. De nuevo en la carretera electoral. ¿Se le está haciendo cansina esta carretera por tantas reiteraciones electorales?

Respuesta. No. La clase política no tiene derecho a cansarse, teniendo en cuenta el panorama tal y como está. Sí nos llega el hastío y el cansancio de la gente porque se siente impotente de que no nos hayamos podido poner de acuerdo y sentimos bastante empatía. Nosotros tenemos muy claro que los cambios importantes no se dan a la primera, como ocurrió con la moción de censura que se tuvo que repetir dos veces hasta que salió Mariano Rajoy para demostrar que los números siempre dieron, aunque no durante muchísimo tiempo. Esperemos que ahora pase lo mismo. Nosotros no perdemos la esperanza. Seguimos tendiendo la mano aunque sea difícil y tengamos delante el muro del Partido Socialista y de Pedro Sánchez porque pensamos que es posible un gobierno progresista fuerte que acoja todas las sensibilidades y que empiece a aplicar todas esas políticas que empezamos a pactar en los presupuestos generales del Estado y que podría mejorar mucho la vida de la gente, como la subida del salario interprofesional, algo que benefició a más de 30.000 gaditanos.

P. ¿Hay algún cambio programático con respecto a las elecciones de abril? ¿Hay entradas o salidas en el programa?

R. No. Lo que hay son mejoras. Aspectos que hemos querido desarrollar más, pero compartimos el mismo programa porque, entre otras cosas, un proyecto de país no puede caducar en cuatro meses. El mismo proyecto que planteamos para el 28 de abril lo seguimos planteando ahora con la especial atención en lo que se viene por delante. Estamos insistiendo mucho durante esta campaña, porque es difícil no hablar de cosas que tengan que ver con Cataluña o con Franco, que ya tenemos una situación de desaceleración económica, lo que se puede traducir en una crisis económica más pronto que tarde, porque nos lo están diciendo todos los expertos. Lo importante es que todas las fuerzas políticas, a pesar del ruido y del alboroto, puedan explicar lo que planean hacer en este país, en Andalucía y en la provincia para que no vuelva a suceder lo que pasó en la crisis de 2008, que quien salió perjudicado fue las grandes mayorías sociales a través de desahucios, precariedad, de contratos temporales, de desempleo y de situaciones bastante dramáticas. Debería ser la cosa de otra forma, deberíamos hacerlo de forma diferente y, aunque sea muy difícil hablar en campaña de todas estas cosas, creo que sería lo suyo.

P. Desde luego, lo que sí es nuevo en esta campaña es la escisión en Podemos, con la irrupción de Más País. ¿Cómo analiza usted este hecho y qué efecto cree que tendrá en su candidatura?

R. Lo afrontamos con naturalidad. Yo creo que es algo que hemos asumido todos, forma parte del pasado. En un proyecto político tienes que sentirte muy identificado con lo que propone y cómo hace las cosas. En este caso, había compañeros que se sentían incómodos aquí y montaron su propio proyecto político, como ha pasado históricamente en otras fuerzas políticas. Las escisiones no son una cosa de ahora, así que con toda la naturalidad del mundo, aceptamos que son una parte más del tablero. Aquí en la provincia de Cádiz, que es lo que más me preocupa en concreto, creo que dividir el voto progresista perjudica porque directamente beneficia a la derecha y, en este caso, a la extrema derecha, a Vox. Nuestras encuestas reflejan que un voto que no va a Unidas Podemos es un voto que se puede ir a Vox. La gente debería saber esta información, porque es peligroso, porque el voto se iría justo al proyecto de país contrario al que defendemos nosotros. Pero, por lo demás, naturalidad como siempre.

P. ¿Qué propone Unidas Podemos al problema de desempleo en la provincia de Cádiz?

R. Lo primero que deberíamos hacer los representantes políticos es dejar de engañar a las gaditanos y a los gaditanos. Se les ha ninguneado durante muchísimo tiempo. Hemos visto promesas de todo tipo, de planes de empleo por parte del PP y del PSOE, desde la Junta o desde el conjunto del Estado, que luego han sido humo, que no se han convertido en nada. Creo que hay que poner en valor las propuestas que están haciendo los propios trabajadores. Hay, desde hace tres o cuatro años que empezamos a trabajar en una mesa por el empleo, muchas medidas, más de cien propuestas, que tiene que ver con una industria verde, con una industria sostenible, con la regeneración y reconsideración de verdad de nuestros astilleros como un sector estratégico a nivel nacional. Tiene que ver con rejuvenecer las plantillas, con poner el foco en las mujeres que hacen las labores de cuidado y que son imprescindibles y son invisibilizadas. Tiene que ver con darle el papel que se merecen a las kellys, las camareras de piso. Tiene que ver con todos los jóvenes que nos hemos tenido que ir en algún momento de nuestras vidas de la provincia a buscarnos la vida fuera porque aquí no había sostenibilidad. Hay muchísimas propuestas. Muchas de ellas las hemos llevado al Congreso en forma de enmiendas a los presupuestos del Estado, en forma de proyecto de ley. Este tipo de trabajo ya está, pero hace falta voluntad y hace falta que se hable de Cádiz de verdad, no solamente cuando se habla en campaña y vienen los líderes, sino cuando nos tenemos que sentar en una mesa para negociar unos presupuestos, que ahí es donde está la clave.

P. Una pieza fundamental de la economía gaditana ha sido Navantia. Vosotros habéis sido críticos con el contrato de Arabia Saudí. ¿Dónde está el futuro de Navantia?

R. Creo que está en crear una oficina comercial estable y de verdad que busque contratos. Es alarmante que las trabajadoras y trabajadores de Navantia tengan que depender de un contrato cada equis tiempo que venga como si lloviese del cielo. Tiene que haber un equipo que esté buscando continuamente contratos y, además, contratos que no tengan que dar a elegir entre participar en una guerra o comer, que es, prácticamente, el soborno que se ha hecho a esta provincia. Me consta que a muchos trabajadores les ha resultado muy incómodo. Hay que hablar también de rejuvenecer las plantillas. No puede ser que tengamos esta situación ni que gran parte de los astilleros se esté manteniendo a través de subcontratas, en condiciones laborales, como las de los trabajadores del metal, muy inferiores a los trabajadores fijos de plantilla. Estas cosas hay que trabajarlas y creo que de verdad que tenemos una propuesta de ir encaminándonos hacia la industria sostenible desde la propia plantilla. Los recursos humanos, tecnológicos y técnicos, lo permiten. Hay que hablar con la SEPI, con los que mandan, hay que limpiar un poquito, ver en qué se están gastando el dinero, en qué no, y hacer una regeneración democrática dentro de la SEPI que creo que es importante.

P. Vosotros incorporáis un buen paquete de medidas sociales en vuestro programa. ¿Cómo se financian?

R. Pues pagando más los que más tienen. Es fundamental decirlo. Las cosas no se pagan solas y quien diga eso es mentira. Hacen falta impuestos y hace falta tener una justicia fiscal cada vez mayor. Lo dice la propia Constitución. Muchos hablan mucho del artículo 155 , pero hablan poco de que la Constitución sostiene que tienen que pagar más los que más tienen. Es una cosa un poco de cajón, pero que no se está aplicando. Lo hemos visto en esta crisis de 2008, que la han pagado las mayorías sociales y cada vez hay más ricos. Crecen los trabajadores precarios y también los ricos. Pues tenemos que hacer justo lo contrario. Nosotros decimos, por ejemplo, hay que bajar el impuesto del IVA a los productos de primera necesidad, que son los que tenemos que consumir todas y todos. No puede ser que una mujer tenga que pagar una barbaridad de IVA por productos de higiene femenina. Ahora, si te puedes comprar un yate, pues por el yate podrías pagar un poco más de IVA que por unas compresas. Por eso, decimos que hay que hacer una reforma fiscal y hay que pagar en función de lo que ganes. Por ejemplo, es importante que la banca devuelva el dinero que les hemos prestado. A nosotros los bancos nunca nos perdonan la deuda ni la hipoteca, ¿verdad? Los bancos no deberían ser perdonados y deberían devolver ese dinero. Y la reforma debería recoger un impuesto a las grandes fortunas, es decir, si tienes una casa de 400.000 euros para vivir, que es tu primera vivienda, fenomenal, pero si aparte de esa tienes equis viviendas más y 20 millones de patrimonio, pues igual puedes pagar un poquito más que una persona que tiene un piso que heredó de su madre. En fin, hay que hacer justicia fiscal y así tendremos dinero para invertir y, por supuesto, no robar y que se devuelva lo que se ha robado en este país, que ha sido mucho.

P. La política migratoria también está muy presente en la provincia. ¿Cuál es vuestra agenda?

R. Primero, luchar contra el racismo y la xenofobia impresionante que se está colando por nuestra provincia y por Andalucía y que pone los pelos de punta. Ya lo hemos visto recientemente cuando la extrema derecha, Vox, venía a hacer campaña electoral a las puertas de un centro de menores. De niñas y de niños, oiga, que están siendo señalados con el racismo por bandera. Me parece muy peligroso. La provincia de Cádiz es solidaria y tiene el corazón bastante más abierto de lo que está proponiendo la extrema derecha. Hemos visto en los centros de internamiento para migrantes que son cárceles encubiertas. No nos lo inventamos nosotros. Lo dice el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea, lo están señalando los organismos internacionales por tener cárceles encubiertas. Habría que hacer lo contrario, que es acoger entendiendo que tenemos que asumir nuestras responsabilidades internacionales, con el derecho internacional, que nos obliga a quedarnos con refugiados, y a repartir entre los diversos países de la Unión Europea a las personas que vienen, no nos olvidemos, huyendo de conflictos y que se les está dejando morir en nuestras aguas. Esto es importantísimo: hacer protocolos de acogida, identificar cuando vienen quiénes vienen, si son víctimas de tratas, si huyen de una guerra y, a partir de ahí, actuar con un poquito más de sensatez. Lo que no se puede hacer es dejar que el racismo se instale como se está instalando.

P. Una última pregunta. Usted citaba la difícil relación con el PSOE, pero defiende la formación de un frente progresista de izquierda. ¿Hay un grado de confluencia suficiente ahora mismo para alcanzar un acuerdo?

R. Vamos a ver lo que pasa y el resultado de las urnas, que será un elemento clave para ver qué opina la gente después de haber visto las negociaciones de estos meses. Nuestro propio candidato a presidente (Pablo Iglesias) seguía tendiendo la mano porque si viene una situación de desaceleración económica o posible crisis, creo que lo más entendible que las fuerzas progresistas e, independientemente de las diferencias que tengan, poner por delante las soluciones a los problemas de la gente. Siempre vamos a tener diferencias con el Partido Socialista, pero somos lo suficientemente responsables como para poner los intereses de la gente por delante, entendiendo que se acabó lo de la mayoría absoluta en este país. La gente está votando cosas muy diversas. Mira la provincia de Cádiz el reparto de votos tan impresionante que ha tenido con cinco fuerzas representadas muy diversas entre sí. Tenemos que ver en qué nos parecemos más programáticamente y, a partir de ahí, trabajar en sintonía. No hay que abandonar esa posibilidad. Pero Pedro Sánchez y el PSOE se niegan sistemáticamente a hacerlo, pues milagros no podemos hacer más allá de echar más fuerza. Ojalá nos la den los ciudadanos para poder liderar ese bloque progresista. Si nosotros lo lideramos, desde luego, vamos a seguir ofreciendo al Partido Socialista que entren a formar parte de ese gobierno.