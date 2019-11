La justicia decidiá si el partido entre el Villarreal y el Atlético de Madrid se juega en Miami

El Villarreal conocerá la próxima semana si finalmente el partido ante el Atlético de Madrid se juega o no en Miami. Y la decisión final no la va a tomar la Federación Española de Fútbol. La va a tomar un juez.

En el Villarreal mantenían esperanzas de poder disputar el partido en Estados Unidos y estas pasan ahora por una justicia ordinaria a la que ya trató de acudir la Liga la temporada pasada, recurso que finalmente no utilizó porque el Barça, uno de los dos equipos juto al Girona que tenía que ir a jugar al extranjero, se echó a última hora para atrás. El Barça no quería enfrentarse a la UEFA y a la FIFA, y se retiró. Pero parece ser que Villarreal y Atlético de Madrid no se van a retirar, por lo que La Liga vuelve a ir adelante con este tema.

La Liga ha solicitado medidas cautelares ante la oposición de la Federación a que se juegue el partido en Miami, por lo que ambas instituciones se verán las caras, el próximo día 14, jueves, en el juzgado de lo Mercantil de Madrid.