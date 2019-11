Christian Santos estalló este jueves en sala de prensa. El delantero venezolano reclamó ante los micrófonos más presencia en los medios y mostró su claro enfado ante su escasa presencia en los partidos. "La única victoria fue con un gol mío y no sé realmente que decir.... siempre es el mismo tema ", denuncia. "Me están poniendo a todos por delante y soy el quinto delantero", lamenta.

"Ojalá pueda jugar más, pero no está en mis manos. Me gustaría quedarme, pero si me ponen piedras y todo en contra.... es difícil mantenerme. Pido un apoyo ", asegura el delantero. Explica que está "un poco mosqueado", y descarta hablar con el entrenador porque es algo que ya ha hecho otras veces y que no dio resultado .

"¿Invitarme a salir ? Cada uno que tome sus propias conclusiones. Pero creo que no me toman en cuenta; Con Carmelo (del Pozo) hace semanas que no hablo", aseguró ante los medios. Christian Santos lamentó que su aportación no se tenga en cuenta ni en el vestuario ni en la dirección deportiva.

"Hablan más con jugadores que tienen supuestamente más peso en el vestuario. Yo no soy uno de esos . Yo digo lo que lo que siento en mi corazón y hay que respetar eso. Soy correcto con todos y deberían ser justos conmigo. Expreso lo que me nace", afirmó.

Dudas sobre el juego

"Yo puedo jugar al juego directo fácil, pero a mi no me gusta ese juego. Aunque puedo hacerlo fácil, que soy fuerte y lo haría con mucho gusto. A mí me gusta asociarme . Pero no sé realmente lo que quieren de mí. La manera de ver el fútbol del míster la veo ideal , pero hay que ejecutarla y eso nos cuesta un poco", aseguró. El delantero mostró así sus dudas sobre el fútbol que pretende Luís César Sampedro.

Tras su rajada ante los medios, Christian Santos también pidió paciencia a la afición. "Les pido que traten de apoyar aunque sea difícil. Estamos progresando y encajando menos goles. Hay que atreverse y con cabeza", zanjó.