Me gusta votar

Me ha molestado y decepcionado mucho que no se haya acordado un Presidente y un Gobierno en esta legislatura que ya acaba.

Pero considero un error convertir ese enfado o decepción en abstención.

Algunos votantes de izquierda son muy dados a enfadarse y decir eso de: “¡ea!, ¡pues ya no voto!”. Los de derecha no, los de derecha siempre votan, como un solo hombre, aunque se enfaden.

A mí me gusta ir a votar. Son 20 minutos muy bien aprovechados que entre todos hacemos trascendentes.

Antes, bajo la dictadura franquista, no había elecciones, yo lo viví. Desde que reinstauramos la democracia en España, no he faltado ni una sola vez. Lo considero un deber cívico.

Entre otras cosas, votando, hice mía aquella frase de Machado: “Haz política u otros la harán por ti y seguramente contra ti”.

El otro día vi en la televisión un anuncio de los años 80 que terminaba diciendo: “Vota, si no votas, luego no te quejes”.

En estos 40 años no siempre fue fácil encontrar un partido o un líder que se adaptara perfectamente a mi forma de pensar o a mis expectativas, pero me conformé con el que más se aproximaba y fui a votar. Siempre a la izquierda, claro.

Voto izquierda porque para mí es tan importante el crecimiento económico como su distribución entre todos. Al mismo tiempo, ahí está la clave. No primero crecemos y luego vamos distribuyendo. No, no. Al mismo tiempo que crecemos económicamente, redistribuimos nuestra renta y crecemos todos juntos y nos desarrollamos socialmente. Luchamos contra la desigualdad que nos destruye como sociedad y defendemos la justicia social y el estado del bienestar para todos.

Por lo visto hay dos tipos de izquierdas: la izquierda (la de siempre y ya está) que vota PSOE, ese partido que ha gobernado España por más 20 años y ha traído grandes avances económicos y sociales y luego la izquierda (la de verdad, la de corazón, la auténtica) que al parecer debe votar a Unidas Podemos o Más País. Así están las cosas…

Le atribuyen a José Mujica, expresidente de Uruguay, la siguiente frase: “Mientras los partidos de izquierda se enfrentan por matices ideológicos, los de la derecha se unen rápidamente por intereses”.

…Y no aprendemos.

P.D.: Un consejo, si lo crees necesario, manifiéstate contra la ultra derecha votando el domingo, y no protestando el lunes. …de nada.