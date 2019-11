"El domingo hay que pararle los pies a Pedro Sánchez"

Entrevista a la candidata del PP María José García Pelayo en Radio Jerez. Afirma que Pablo Casado es “la única alternativa” a Pedro Sánchez en las elecciones del domingo. Pide a la ciudadanía que confíe en los políticos; que no pierda la ilusión y que apueste con su voto por “pararle los pies” al candidato socialista, al que Pelayo define como “la única persona que ha provocado esta situación de bloqueo”.

En la entrevista Pelayo no aclara qué está dispuesto a hacer el PP para salir del desbloqueo si no es la lista más votada porque afirman que solo piensan en ganar; tampoco se posiciona sobre si le incomodan las últimas declaraciones de Vox sobre la inmigración, una formación con la que han llegado a acuerdos en distintas administraciones y sobre la que el PP no descarta acuerdos tras el domingo. En este sentido, Pelayo solo admite que hay declaraciones de Vox que no entiende.

Y sobre la irrupción del caso Gürtel en campaña después de que Fiscalía haya pedido al Supremo que se reabra la causa contra ella por la aparición de nuevas pruebas, señala que esta petición del Ministerio Público no le debilita a ella ni a su partido sino a la campaña. También acusa al PSOE de hacer campaña con este asunto.