"Es extraño enfrentarse a algo que consideras tu equipo"

La jornada de los reencuentros pondrá la lupa en el Alavés B-Cultural, clubes con marcadas relaciones profesionales y personales. La figura que ejemplifica el carácter especial de la cita es Sergio Fernández. El director deportivo del Alavés, bajo cuya labor el primer equipo ha firmado excelentes resultados llegando a la final de la Copa del Rey, tendrá enfrente y por primera vez al equipo de su corazón desde que en 2003 abandonara el Reino de León camino del Hércules donde viviría sus mejores momentos como futbolista. Años después dio el salto a los despachos (Real Murcia, Hércules, Eibar...) con una breve inclusión en los banquillos siendo ayudante de Juan Carlos Garrido en el Real Betis.

"Es extraño porque te enfrentas a algo que consideras, por leonés y culturalista, tu equipo. No haberlo vivido es confuso", declaró en "León Deportivo" Fernández, uno de los numerosos ex culturalistas en la estructura de la escuadra babazorra como Javier Elorrieta, Javier Cabello, Óscar Garro o Carlos Antoñán, que a principio de temporada dio el salto a Mendizorroza. "Estando al frente de la gestión dos personas vinculadas al baloncesto (Josean Querejeta y Felipe Llamazares) las relaciones son cordiales. Nos unen sinergias y relaciones personales", apuntó.

Desde la distancia no pierde detalle de la evolución de "su" Cultural a la que tanto ayudó en la sombra antes de la llegada de Aspire a la dirección. "En deporte hay veces que se toman decisiones que no son suficientemente acertadas y supone no conseguir éxito, pero estamos en buenas manos". En Ibaia (domingo, 12:00 horas) se sentarán en los banquillos Iñaki Alonso y José Manuel Aira. entrenadores muy cercanos a Sergio Fernández cuyas virtudes desmenuzó y alabó.