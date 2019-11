Juan Bravo: "La ITI es nuestra oportunidad y no podemos fallar"

El Consejero de Hacienda de La Junta de Andalucía ha puesto en valor, hoy en Linares, las bondades de la futura Iniciativa Territorial Integrada para la provincia de Jaén. En la misma línea que otras autoridades de la administración andaluza se han pronunciado durante los últimos días, Juan Bravo asegura que esta inversión de "más de 400 millones de euros" facilitará el camino del desarrollo porque, según explica, "Linares es un sitio estratégico para la provincia".

Angeles Isac, Maribel Lozano, Raúl Caro, Juan Bravo y Angel Mendoza / Cadena SER

Son declaraciones realizadas durante su visita a una de las empresas más competitivas de la zona, Ortíz & Reed, con sede en el polígono de Los Rubiales. Aquí, el Consejero ha destacado el papel que empresas de este tipo juegan para la recuperación económica. En este sentido, Bravo se muestra sorprendido por el importante tejido emprendedor y en torno a la innovación creado en la ciudad: "Cada vez que vengo a Linares sólo veo I+D+I y lo importante es que empresas como Ortíz & Reed hacen un efecto tractor animando al resto para crear actividad auxiliar", afirma.

Visita del Consejero de Hacienda a Ortíz & Reed / Junta de Andalucía

Sobre la tan esperada ITI, reconoce que aún no está determinado el procedimiento para su ejecución. No obstante, destaca el Consejero, "tenemos 14 meses para decidir qué vamos a hacer con ella". Es una acción que se quiere estudiar con detenimiento dada la importante inyección económica del proyecto. Todo, eso sí, con el compromiso de no equivocarse en sus pasos: "No podemos fallar porque tenemos proyectos de suficiente calado sobre la mesa para que siembren lo que debe ser el futuro tanto de Linares como de otros municipios como Bailén o La Carolina", explica Juan Bravo.

Al hilo de estas declaraciones, el responsable de Hacienda reconoce que "si no somos capaces de hacer esto bien, posiblemente, no merecemos estar en el gobierno". Y es que la provincia, con especial urgencia para Linares y su comarca, necesitan dejar atrás las elevadas cifras de desempleo que, de momento, le separan de otras muchas provincias españolas. Bravo considera que "La Junta tiene que intentar la convergencia de todas las provincias" porque si a Jaén le va bien "a Andalucía le va a ir bien y, por tanto, a España también".

Para conseguir el impulso deseado, ha expresado su deseo de que, dentro de un esfuerzo conjunto, las distintas formaciones políticas, empresarios, universidad y los propios Ayuntamientos deben tirar del mismo carro: "Esto es de todos, tenemos en manos el proyecto de la ITI y a partir de ahí hay que desarrollarlo de manera conjunta", concluye Juan Bravo que, en todo momento, ha estado acompañado por autoridades como el alcalde, Raúl Caro, la teniente de alcalde, Angeles Isac y la delegada del Gobierno en Jaén, Maribel Lozano.

Ortíz & Reed

Responsables de esta empresa, especializada en el calzado y complementos para caballero, han recibido al Consejero de Hacienda para mostrarle el avance de sus movimientos empresariales. El buen momento que atraviesa esta firma queda demostrado tras la venta de unos 50.500 pares de productos en 2018. Incluso en este 2019 ya ha alcanzado la cifta de 54.000 con presencia en más de 20 países. Cuenta con más de 3.500 referencias entre zapatos, cinturones, carteras, gemelos, pañuelos y otros complementos. Actualmente hace posible que 12 personas trabajen en la empresa.

Para 2020 se plantean proyectos como abrir un taller de tintadores, poner la primera piedra de la primera fábrica de calzado artesanal en Linares, expandir la mraca gracias a alianzas con marcas como Amichi y Titto Bluni y la formación empresariral para acompañar a los jóvenes que quieran crear nuevos negocios en la ciudad.