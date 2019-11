ALAC se suma a los actos contra la violencia de género

La Asociación Libres de Adicciones Castulo se suma a los actos contra la violencia de género que, como ocurre a nivel internacional, se celebran en torno al próximo 25 de noviembre. Por tercer año consecutivo, el colectivo propone a sus usuarios, así como a la ciudadanía en general, un intenso debate sobre esta lacra social. Para ello celebra su tercer “Ateneo Himilce” bajo el título “¿Es la igualdad real?”, con la Hacienda El Campero como escenario desde las once de la mañana del próximo domingo 10 de noviembre.

ALAC contará con el respaldo del Ayuntamiento de Linares para esta ocasión. En este sentido, la responsable del área de Igualdad, Myriam Martínez, apunta la necesidad de trabajar para plantar cara a esta problemática que, en el caso de mujeres que sufren adicciones, multiplica sus efectos: “Alac forma parte del Consejo Local de la Mujer y nosotros estamos encantados de colaborar con este tipo de asociaciones porque el alcoholismo no suele ser tan visible. Invitamos a las mujeres a que afronten esta enfermedad porque para eso sirven este tipo de actos. Las administraciones locales debemos estar dispuestos a trabajar para lo que sea necesario”.

El presidente de la asociación, Luis Miguel Márquez, explica que el lema elegido para este evento no podía ser más apropiado, dado que cuentan con mayor número de mujeres usuarias “por aquello de que nos piden ayuda porque alguno de sus esposos o hijos no quieren tratarse”, al margen de las que también buscan amparo para tratar sus adicciones. Este Ateneo, apunta Márquez, “no solo es para mujeres porque la igualdad la tenemos que hacer entre todos y nunca será real si el hombre no se implica”.

El protagonismo del acto no estará centrado en grandes conferencias, más bien, en una “participación activa” donde no faltará el diálogo y la interrelación “en igualdad entre mujeres y hombres”. De esta manera, la cita se une a la amplia programación diseñada en torno al 25 de noviembre, Día Internacional Contra la Violencia de Género, donde se han involucrado numerosas asociaciones, entidades e incluso formaciones políticas.