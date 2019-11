Teodoro García: "No quiero que lo que pasó en Lorca en las municipales se repita a nivel nacional"

Muchos mensajes en clave económica y contra la dispersión del voto en el centro-derecha son las claves de la visita a Lorca del secretario general del PP, Teodoro García, que encabeza la lista al Congreso de los Diputados de este partido por Murcia.

Teodoro García ha visitado SEPOR, la feria ganadera, industrial y agroalimentaria de Lorca en su jornada de clausura, y donde ha asegurado que su partido será el que defienda los intereses de la agricultura y la ganadería ante una desaceleración económica inminente: "Queremos ocuparnos del Valle del Guadalentín y no del Valle de los Caídos".

Por eso, ha asegurado que en las elecciones del próximo domingo "no sólo vamos a votar, sino que vamos a fijar las prioridades de un gobierno y a decidir, ante la desaceleración económica que nos viene, quién se va a encargar de que eso no afecte a las personas más vulnerables y a la economía que sustenta la economía del Guadalentín y en Lorca".

En clave local, y apelando a no dispersar el voto hacia otras formaciones como Ciudadanos o Vox, ha dicho que "no quiero que lo que pasó en Lorca en las municipales se repita a nivel nacional" porque "la fragmentación del voto de centro derecho no sólo lleva a menos representación, sino que nuestro voto acabe en manos de aquellos que no nos representan".

"Necesitamos sacar al menos 4 diputados para que Lorca esté bien representada en Madrid con una lorquina, Antonia López", añadía tambien García, para quien el voto a Pablo Casado es la única alternatia "si queremos desbloquear la situación y que el gobierno se ocupe de Lorca y de Murcia".