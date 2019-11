El acusado de agredir sexualmente a una menor en Lugo niega los hechos

Un hombre acusado presuntamente de haber agredido sexualmente a una menor de edad hace cuatro años en un hotel próximo a la ciudad de Lugo ha negado haber mantenido relaciones sexuales con ella. Igualmente negó que la amenazara con una pistola resoplando que"jamás he tenido un arma en mi vida".

Son respuestas que solo ofreció a su abogada, dado que eludió contestar a la fiscalía y a la acusación particular en un juicio que se celebraba en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Lugo.

En sus conclusiones provisionales, la fiscalía solicita para el acusado una pena de 13 años de prisión por un delito contra la libertad sexual y tres años más por otro de detención ilegal. Además pide que durante diez años no pueda acercarse a la víctima y que la indemnice en seis mil euros por los daños morales.

Según el ministerio público, el procesado conoció a la menor en el verano de 2014. Ya en el otoño mantuvieron varias veces relaciones sexuales consentidas por la chica que tenía 14 años en aquel momento, en un hotel en las afueras de la ciudad. Si bien, precisa la fiscalía, "le prometió una cantidad de dinero que luego no le daba o le daba una cantidad inferior". También refleja el escrito de la acusación pública que en esos encuentros "consumían cocaína y cannabis".

Ya en 2015 la pareja volvió a ese hotel, y cuando los dos estaban en la cama, el hombre penetró analmente a la víctima sin su consentimiento.

Un año después, en marzo de 2016, cuando circulaba en su coche, el acusado vio a la joven que iba caminando por una calle próxima a Camiño Real y presuntamente portando una pistola, que no fue encontrada, le dijo a la menor: "súbete al puto coche".

La chica se subió al turismo y fue obligada a permanecer ahí en contra de su voluntad durante unos quince minutos, lográndose zafar cuando el acusado se bajó del vehículo para entrar en un establecimiento. El procesado le quería reprochar que la menor hubiera contado que había sido violada.

La víctima no compareció durante el juicio, ni siquiera su madre supo decir donde se encontraba, aunque sí admitió que mantenía contacto con ella a través de la plataforma Facebook.

Un contratiempo al no fue ajena la abogada de la acusación particular, Eva María Soilán, que previamente confirmaba a la prensa que se adhería "a la petición fiscal", de 16 años de prisión por dos delitos al supuesto autor de los hechos que se encuentra en libertad. Seguidamente objetó que"no había tenido contacto con su clienta", y que "no sabemos sí va a presentarse al día de hoy a la vista", una ausencia que se confirmaba durante el desarrollo de la vista oral.