"Había que quitalos a todos e que se presnetasen caras novas". Seguro que moitos e moitas de vós xa escoitáchedes esta frase máis dunha vez na perruqeria, no bar ou no traballo. España volta ás urnas. Voltan as eleccións. E no SER Deportivos facemos unha nova proposta: E se mudamos ós políticos por deportistas?

Como sería o mundo? Fernando Seoane e Sergi Quintela, xogadores do CD Lugo e o CB Breogán, describen como pintarían eles o futuro da nosa cidade. Reparten carteiras entre os seus compañeiros, tíranse dos pelos para cadrar cada cargo e como non, tamén lanzan a mensaxe que buscar captar votos. Cantos máis, mellor.

Carlso pita, Nogués, Mo Solouade, Josete Malagón, Leuko... ti a quen escollerías? Ou máis ben... e ti, de quen ves sendo? De albivermellos ou celestes?

Dalle ó play!