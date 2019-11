La empresa del 'hermano mayor' de Ayuso engaña a las familias que piden su ayuda

Pedro García Aguado, el fichaje estrella de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, es el actual director general de Juventud “y más cosas, claro”, reconoce él mismo en su perfil de Instagram. García Aguado, popularmente conocido como ‘hermano mayor’ también es “inversor”, según el portal de transparencia de la Comunidad de Madrid. Montó la empresa Mimusa – es el administrador único-, creó el Centro Pisopedagogico Tempus (desde 2013 figura que se encuentra en liquidación) y también es el socio de Tempus Rehab.

Este último centro es el que ahora mismo sigue funcionando, a través de un equipo “multidisciplinar” formado por “Pedro García Aguado”, según promocionan en su web. Si uno entra en el portal de este centro, nada más abrirlo, lo primero que aparece es la cara del ‘hermano mayor’. Pero Pedro García Aguado ya no ofrece su ayuda en ese centro para combatir los trastornos de conducta. “Desde que tomé posesión como director general de Juventud no he vuelto a pasar consulta en el Centro Tempus”, explica a la SER el propio Pedro García Aguado.

El problema es que su propia empresa sigue ofreciendo sus servicios para atender consultas de mediación. La Cadena SER ha comprobado a través de varias vías que el Centro Tempus, cuyo socio sigue siendo el director general de Juventud, Pedro García Aguado, sigue ofertando sesiones de terapia con él por 120 euros los sábados. “Tiene una agenda muy apretada porque ahora vive en Madrid, pero podría atenderos un sábado”, cuenta uno de los empleados de este centro, que incluso llega a confesar que Pedro García Aguado solo daría la primera sesión, conocida como “terapia de choque” porque el resto de las charlas quedan en manos del resto de terapeutas, que cobran 80 euros por sesión.

Pero esas sesiones con García Aguado nunca llegan a producirse, defraudando las expectativas de las familias que llaman pidiendo su ayuda. Pedro García Aguado ya no da esas charlas porque no puede. La Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos es taxativa. Cualquier director general está obligado a tener “dedicación absoluta” y no podrá ejercer otra “actividad, sean de carácter público o privado, por cuenta propia o ajena y asimismo, tampoco podrán percibir cualquier otra remuneración que, directa o indirectamente, provenga de una actividad privada”, dice el artículo 3 de esta ley.

Como cualquier alto cargo Pedro García Aguado también está obligado a publicar su declaración de bienes pero esa información ha estado oculta durante dos meses. El actual director general de juventud acaba de publicar recientemente esa documento con todos sus bienes y actividades. En una primera versión no se contó que tenía participaciones en la empresa Tempus Rehab, días después subsanó esa falta de información. Pedro García Aguado es socio de ese compañía al 50%, “pero no tiene ningún tipo de remuneración porque no trabaja allí”, según explican a la SER desde la Consejería de Educación.

Charlas por 2.500 euros

La empresa de Pedro García Aguado también ofrece charlas educativas con él de protagonista por 2.500 euros, según la documentación consultada por la SER. Desde el pasado 27 agosto, cuando tomó posesión como director general de Juventud, el ‘hermano mayor’ ha participado en todo tipo de conferencias, por ejemplo, en Sevilla, en Mallorca, en Madrid o en Marraquech. En algunas de ellas no ha cobrado, pero en otras sí, según ha confirmado esta emisora. En esta caso, la Ley de Incompatibilidades sí contempla una excepción a los altos cargos, tienen permitido la colaboración y la asistencia ocasional como ponente a congresos, seminarios, jornadas de trabajo, conferencias o cursos de carácter profesional, siempre que no sean consecuencia de una relación de empleo de prestación de servicios”.

Pedro García Aguado asegura que tiene un informe del secretario general técnico de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid que le autoriza para realizar estas charlas, también para otro tipo de colaboraciones, como por ejemplo, la que mantiene actualmente en el programa ‘Atrévete’ de Cadena Dial, donde participa en una sección no remunerada.

El Centro Tempus achaca el incidente a un trabajador que actuó por su cuenta JAVIER BAÑUELOS La Cadena SER ha contactado también con la dirección del Centro Tempus, cuyo socio sigue siendo Pedro García Aguado. Admiten que su empresa estaba ofreciendo los servicios de Pedro García Aguado, pero responsabilizan del error a un empleado que decidió ofrecer esa información de forma autónoma. Lo cierto es que han sido dos de los nueve empleados de este centro los que han ofrecido los servicios del ‘hermano mayor’ a las familias que llamaban pidiendo su ayuda. El director del Centro Tempus, el otro socio de Pedro García Aguado, asegura que ha iniciado los trámites para comprarle el 50% de sus acciones, para que el actual director general de Juventud se desvincule por completo de esta empresa, que el propio Pedro García Aguado promociona a través de sus redes sociales. Tal y como se puede ver en los pantallazos la imagen de Pedro García Aguado monopoliza toda la información que aparece en la web de Centro Tempus. Su director asegura que ha encargado ya a una empresa externa que renueve por completo esta página para que desaparezca las referencias a Pedro García Aguado.