Reclamación por la residencia

Mientras los vecinos de Medina del Campo y comarca están pendientes de que comiencen de una vez las obras de la Residencia de Mayores, los conflictos burocráticos continúan ahora con la reclamación de 290.000 euros por parte de la empresa San Gregorio.

Esta empresa resultó adjudicataria de las obras de la residencia en primera instancia, pero como el proyecto nunca llegó a iniciarse, solicita ahora un dinero como lucro cesante, es decir, como compensación por el dinero que ha dejado de ganar al no construirse la residencia. San Gregorio ya solicitó anteriormente este dinero pero, se determinó que no procedía la reclamación y hace aproximadamente un mes, volvió a presentar otra reclamación que ahora estudian los equipos jurídicos del Ayuntamiento. El concejal de hacienda y portavoz, Luis Carlos Salcedo, asegura que "este equipo de Gobierno mirará por los intereses de los vecinos de Medina e intentarán justificar que esa reclamación no se ajusta a la realidad".

Mientras los equipos jurídicos trasladan a San Gregorio las intenciones del Ayuntamiento, se asegura que este hecho no interfiere al futuro de la residencia ya que se puede seguir trabajando, de forma paralela, en el proyecto definitivo de construcción y adjudicación a la empresa que se encargue del mismo.