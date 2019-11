Miguel Garaulet (C´s): "Hay que endurecer las penas para los delitos contra el Medio Ambiente"

Dicen que se puede conocer cómo es una persona escuchando la música que le gusta. La canción favorita del candidato al Congreso por Murcia de la formación naranja Ciudadanos es "Mediterráneo, de Joan Manuel Serrat. Así es Miguel Garaulet, que se define como músico y amante de la música "que es capaz de unirnos a todos"

Quedamos en su rincón favorito de Murcia, la Plaza de Belluga, porque, nos dice, es "un lugar de reunión, de conversaciones y de gente que puede hablar libremente. Algo que me gustaría que pasase en mi Cataluña"

No quedamos un día cualquiera, lo hacemos la tarde en la que la Asamblea Feminista se concentra para protestar por la reciente sentencia contra la denominada Manada de Manresa. Cuando comienzan los gritos "No es abuso, es violación", Miguel Garaulet afirma que está de acuerdo con las manifestantes para reformar el código penal y endurecer las penas en casos como la violación múltiple de esta niña de 14 años.

El candidato de Ciudadanos añade que formar parte de la comisión de Igualdad le hizo abrir los ojos y compara la violencia machista con el terrorismo: "Hay más muertas por violencia de género que por el terrorismo de ETA. Hay que parar de una vez el terrorismo que sufren muchas mujeres en sus casas"

No es la única reforma del código penal que haría Garaulet, también es favorable, tras lo que ha sucedido en el Mar Menor, a contemplar el delito de ecocidio y a endurecer las penas por delitos medioambientales.: "Lo que ha sucedido en el Mar Menor lo vamos a pagar entre todos. Hay leyes que protegen el Mar Menor pero a algunos les sale muy barato saltárselas, por eso hay que endurecer las penas y que sean, además, ejemplarizantes".

No sólo eso, reitera su petición para que dimita el consejero de Medio Ambiente, Antonio Luengo. Asegura que pedir la dimisión de un consejero del PP, partido con el que su formación, Ciudadanos, gobierna en coalición la Región de Murcia, no supone una crisis de gobierno porque "pasa habitualmente en los consejos de administración de cualquier empresa- Añade que quizá, Antonio Luengo no sea el único responsable de la situación del Mar Menor, pero cree que la sociedad necesita "gestos" y que "le ha tocado".

El candidato al Congreso de Ciudadanos se muestra dolido con las acusaciones de "complicidad" en relación al ecocidio del Mar Menor y recuerda que han sido 25 las iniciativas, relacionadas con el Mar Menor, que ha llevado al Congreso en calidad de diputado de la formación naranja, incluyendo la "dotación de presupuesto para la declaración de impacto medioambiental del 'Plan de vertido 0' al Mar Menor"

Pensando en el futuro de la zona, Miguel Garaulet apuesta por poner en marcha un plan de reconversión de las actividades económicas que, calcula, debería estar dotado con 500 millones de euros.

El Mar Menor no es el único asunto que preocupa al candidato de Ciudadanos. Miguel Garaulet, dice sentirse muy procupado por los extremismos y por algunos mensajes como: la eliminación de la Ley Integral contra la violencia de género o la supresión del estado de las Autonomías. Aunque no la nombra, cita específicamente propuestas de la formación de ultraderecha Vox. ¿Por qué entonces, se apoyan en ellos para formar gobiernos de coalición? Esta es su respuesta: "No pactamos con Vox sino con el PP" y recuerda que su partido ha desbloqueado la creación de los observatorios regionales de Igualdad y LGTBI, ha votado contra la implantación del "pin parental", defiende el acogimiento de los menores no acompañados, en cumplimiento de los Derechos Humanos y afirma rotundo que "En la Región de Murcia no se han recortado las libertades".

Ana, conocida como "la abuela de las vías", interrumpe nuestra entrevista para regañar a Miguel Garaulet / Radio Murcia

La entrevista se ve interrumpida por una conocida de los medios de comunicación, Ana, la abuela de las vías, que se cuela para regañar al candidato naranja. Le dice que voto a C´s cautivada por las promesas de regeneración de Inés Arrimadas, en su mitin en Murcia y que se siente "estafada" porque "habeis pactado con los peperos y no habéis abierto los cajones". Garaulet la coge de la mano y le responde, entre otras cosas, que "en el Ayuntamiento de Murcia ahora somos nosotros los que llevamos el fomento y la contratación y estamos muy vigilantes. Hemos cambiado la fórmula para los contratos de menos de tres mil euros" y le anuncia que "En breve vamos a presentar una ley de transparencia y buen gobierno, donde todo va a ser más transparente y va a permitir que la ciudadanía esté al corriente de dónde se gasta hasta el último céntimo".

Miguel Garaulet defiende su partido, Ciudadanos, como un partido moderado capaz de llegar a acuerdos, como ha hecho en Murcia y, afirma, esta vez no habrá bloqueos para aplicar su eslogan electoral y "poner España en marcha", tal y como ha dicho el líder nacional de su partido, Albert Rivera.

Para finalizar Garaulet pide el voto para C´s a los murcianos y murcianas. Estos son los motivos: "Porque estamos votando a nivel nacional y porque, humildemente, los dos diputados que hemos estado en esta legislatura somos los que más hemos trabajado y hemos antepuesto los intereses de la Región de Murcia a los intereses del partido, no como otros que se salían a fumar para no votar, y eso nadie me lo va a quitar".