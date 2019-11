Pablo Casado se compromete con el Mar Menor y exige fondos nacionales y europeos para conservarlo "en perfectas condiciones"

El presidente del Partido Popular y candidado del PP a presidir el Gobierno de España, Pablo Casado, ha manifestado durante un acto en el Teatro Romano de Cartagena su compromiso a trabajar por la recuperación del Mar Menor. Casado ha exigido fondos nacionales y europeos para conservar "en perfectas condiciones la laguna salada más grande de Europa".

Durante el acto, en el que ha estado acompañado por el candidato del PP por la Región al Congreso, Teodoro García, el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, la vicealcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo y alcaldes y portavoces del PP en los municipios del Mar Menor, ha tachado de "tremendamente irresponsable" la afirmación de que el problema del Mar Menor "es un problema solo de la Región de Murcia".

Para el líder del PP, "lo del Mar Menor es una catástrofe europea, vamos a ir todos juntos, pero no mintamos, que no mienta el PSOE, no es verdad que esto tenga que ver con el Gobierno regional porque entonces su presidente cerraría el grifo oportuno y no es tan fácil".

En ese sentido, se ha comprometido a que si llega a la presidencia del Gobierno mejorar las infraestructuras y construir diques y embalses, entre otras infraestructuras, para prevenir también los efectos de inclemencias meteorológicas como las producidas por el pasado episodio de la gota fría (DANA).

También se ha comprometido a que llegue el AVE a Murcia "ya", ha dicho antes de apuntar que se deben cumplir los plazos y los compromisos. "Entiendo que hay gente que viene aquí en helicóptero, nosotros llegamos por carretera", ha expuesto indicando que ha tardado cuatro horas en llegar a Murcia y media más para Cartagena.

"Una Región turística, con este potencial no puede estar de la capital de España a cuatro horas, tiene que haber alta velocidad, tienen que acabarse las infraestructuras viarias pendientes", ha manifestado.

Por último ha lanzado un compromiso en materia de agua para que sea una política nacional y donde todas las regiones y partidos lleguen a un pacto nacional por el agua y se ha comprometido también con el sector primario y el industrial. Además de eso, el presidente del PP ha mostrado su apoyo para que Cartagena sea declarada Patrimonio de la Humanidad.

"Pido el voto unido, fuerte y necesario el domingo", ha pedido resaltando la "capacidad de influencia" de Teodoro García a nivel nacional y del presidente regional Fernando López Miras a nivel regional.

"Esta tierra tiene mucho potencial, pero hace falta un Gobierno nacional que permita invertir y responder a las demandas de toda la Región de Murcia", ha añadido.

Por su parte, el presidente regional, Fernando López Miras, ha agradecido a Casado que haya visitado de manera oficial 5 veces la Región en los últimos meses.

"Basta ya de que se nos trate como españoles de segunda, de que se nos niegue la financiación, necesitamos a alguien que desbloquee la situación y que nos saque de esta crisis que va a llegar y que cuando lo llame por teléfono esté dispuesto a ponerse", ha afirmado López Miras.

El presidente de la Comunidad ha criticado a Pedro Sánchez por no responderle en los últimos diez días a su llamada ni a la carta que le envió para reunirse y tratar el problema del Mar Menor.

"Es capaz de venir a la Región a hablar en un mitin del Mar Menor y no a reunirse conmigo en un despacho para tratar el problema", ha asegurado reiterando que la Región "necesita a Pablo Casado" para resolver los problemas de la Región.