Bel Pozueta (EH Bildu) dice que Mari Mar Blanco ha lanzado una noticia falsa

Ante las declaraciones de la diputada del PP, Mari Mar Blanco, en las que aseguraba que hay una persona del partido de EH Bildu en el ejecutivo de María Chivite, desde el partido abertzale señalan que Mari Mar Blanco ha creado una noticia falsa.

"Yo lo relaciono más con una fake news, es decir, con una intencionalidad clara", ha dicho Bel Pozueta, candidata al Congreso por Navarra, en declaraciones a la Cadena SER.

Además, ha pedido que se explique cuál es esa intencionalidad y a qué miembro del Ejecutivo Foral se está refiriendo.

"Solo tiene que coger la relación de la lista de las personas que son consejeras del Gobierno de Navarra y que diga quién es de EH Bildu, porque no le queda otra", asegura Pozueta, quien añade que no pueden lanzarse noticias falsas y no concretar de quién se trata.