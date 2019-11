Amelia Salanueva: "En la estructura de Gobierno hay personas que pertenecen o han pertenecido a Bildu"

Amelia Salanueva no sólo no desmiente la acusación de Mari Mar Blanco (PP) de que el Gobierno de Navarra contiene miembros de EH Bildu entre sus filas, sino que apunta que "no sé si hay algún miembro del Gobierno como consejeros, pero en la estructura de Gobierno hay personas que pertenecen o han pertenecido a Bildu".

Asegura que "eso es una realidad objetiva" e incluso que "podríamos ponerles nombres y apellidos", por lo que aunque no los ha detallado "no es ninguna falsedad lo que se ha dicho".