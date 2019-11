Unidas Podemos apuesta por la reindustrialización de la provincia

El candidato al Congreso por Segovia de Unidas Podemos, José Luis Ordóñez, acompañado por los concejales de IU en el Ayto de Segovia, Ana Peñalosa y Ángel Galindo, ha detallado este jueves las principales líneas de actuación y reivindicaciones de la formación para la provincia en materia de Medioambiente, medio rural y servicios públicos. Ordóñez, que ha recibido el fime respaldo de los ediles de la capital, ha reafirmado el compromiso de UP para lograr fórmulas que eviten la despoblación tan fuerte que se está produciendo tanto en Castilla y León como en la provincia.

“Es fundamental impulsar medidas para reindustrializar Segovia. Las zonas más industriales son las que tienen el paro más bajo, y nuestra provincia y autonomía está perdiendo población de una forma extraordinaria. Además estamos dejando escapar mucho talento por la marcha de nuestra juventud, que se ha formado en nuestra tierra con el esfuerzo de las familias, y a pesar de ello tienen que ir a buscarse la vida en otras zonas de España en incluso en otros estados de la Unión Europea”, ha apuntado el candidato.

La portavoz adjunta de IU Segovia, Ana Peñalosa, ha recordado que desde abril en la provincia hay 124 electores menos, y que en 2018 Castilla y León perdió 16.637 habitantes, una media de 45 al día. “Un 35,5 de la juventud universitaria vive fuera de la comunidad, el doble de la media nacional. Con base a estos datos, proponemos un plan de reindustrializacion, alquileres accesibles y servicios públicos de la calidad. Para conseguir todos estos objetivos y superar estos déficits, la mejor opción es votar a unidas podemos, votar a José Luis Ordóñez”, ha afirmado Peñalosa.

En lo referido al medio rural, Ordóñez ha remarcado la necesidad de contribuir a que la reforma que se está preparando en Europa de la Política Agraria Comunitaria permita que las personas que trabajan tanto sus tierras, desde un punto de vista agrícola, como sus granjas, desde un punto de vista ganadero, reciban ayudas de la PAC de forma preferente con respecto a otras personas que poseen tierras, pero que no las trabajan. Ha apuntado además que debe haber una trazabilidad de productos y precios que eviten comercializaciones fraudulentas, como, por ejemplo, la venta de cochinillos que proceden de países como Polonia.

Ha apuntado como prioridad la regulación del uso del agua para regadío, ante la amenaza de que se vuelva hacer un trasvase aún mayor desde el río Cega al Carracillo, y de hacer un embalse en la zona de Lastras de Cuéllar y Aguilafuente. “Han esquilmado los acuíferos terciario y cuaternario, y ahora parece que quieren esquilmar el Cega en su totalidad. Esto no es posible admitirlo de cara al futuro de nuestra agricultura, ganadería y de nuestros bosques”.

Ordóñez se ha referido a las declaraciones del candidato socialista al Congreso, José Luis Aceves, quien en una entrevista ha manifestado que no entiende por qué la fórmula de gobierno de Portugal no es válida en España. “No es posible porque Portugal atiende las necesidades de las familias trabajadoras, mientras que el Gobierno en funciones que tenemos aquí no quiere derogar las reformas laborales, romper el techo de gasto, recuperar los 60.000 millones que hemos dado a los bancos, publicar la lista de la amnistía fiscal, que la iglesia pague el ibi en edificios que no son de culto o la regulación de alquileres”, ha sentenciado.

Sobre esto último, Ana Peñalosa ha recordado que en el último trimestre el alquiler ha subido un 3,32 por ciento en Castilla y León, y que Segovia es la provincia con alquileres más caros de la comunidad. “Hay que tomar medidas que regulen los alquileres, se trata de una cuestión de voluntad política y no de imposibilidad. Desde UP entendemos que el alquiler no debe suponer más de un 30 por ciento de los ingresos de una persona”.

Sobre el precio de la luz, UP propone la ampliación del concepto de consumidor vulnerable, con el fin de que la medidas que se tomen puedan llegar a todas las personas , especialmente a las que realmente lo necesiten. Peñalosa ha subrayado el compromiso de la formación para luchar contra la pobreza energética, algo que sufren el 14,4 por ciento de los hogares de CyL, la segunda comunidad autónoma con mayor tasa de pobreza energética entre 2011 y 2017. “Hay garantizar el suministro eléctrico a todas las personas. En nuestras manos está no dejar desprotegido a nadie. En cuanto a la carga fiscal, proponemos pasar del 21 al 4 por ciento, entendiendo la luz como un bien básico”, ha sentenciado.