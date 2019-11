El fiscal pide tres años de cárcel en el juicio por el accidente de Niharra en el que murieron tres mujeres

Tres años después del grave accidente de tráfico que costó la vida a tres mujeres de nacionalidad búlgara que trabajaban como temporeras en los campos de fresa de Niharra se va a celebrar el juicio contra la conductora del vehiculo en el que viajaban.

La Fiscalía, en su escrito de acusación, considera a I.B. responsable de tres delitos de homicicio por imprudencia grave y varios delitos de lesiones y pide la pena de tres años y dos meses de cárcel y la privación del derecho a conducir vehículos a motor durante cinco años.

El accidente se produjo el 14 de julio de 2016. La acusada conducía un todoterreno en el que viajaban diez personas, incluída ella, aunque el número máximo de ocupantes era de nueve. El vehículo no disponía de cinturones de seguridad.

Según el relato que realiza el fiscal, Oscar Barrios, la acusada circulaba por el camino vecinal conocido como 'casas de las Moruchas' a una velocidad de 29 km/h. Al llegar al cruce con la carretera N-502 (Ávila-Córdoba), no respetó el stop continuando con su trayectoria para atravesar la carretera. No vió el camión que circulaba en ese momento en sentido Ávila, pese a que había suficiente visibilidad, y no realizó ninguna maniobra para evitar la colisión.

El conductor del camión sí intentó evitar el accidente inciando una maniobra de frenada a unos 45 metros del punto de colisión. No obstante no fue suficiente y el camión golpeó al todoterreno en la parte trasera derecha y el vehículo dió un giro de 180 grados y chocó contra la valla metálica de protección que delimitaba la calzada. En el relato de los hechos se explica que el conductor del camión circulaba a velocidad excesiva, a unos 90 km/h cuando el máximo para este vehículo en esa vía es de 70 km/h.

Dos de las trabajadoras que viajaban en el vehículo murieron prácticamente en el acto. Otra fue trasladada al hospital pero también falleció. El resto de las ocupantes, todas de nacionalidad búlgara, sufrieron heridas de diferente consideración. Una de ellas tiene secuelas neurológicas muy graves como tetraplejía y tetraparesia. Todas las afectadas han sido indemnizadas y no reclaman nada en el juicio que se celebrará el 8 de noviembre.